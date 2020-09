"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 września 2020 r. powołało Pana Krzysztofa Rogalę na członka zarządu spółki z dniem 1 października 2020 r. i powierzyło mu funkcję wiceprezesa zarządu spółki" - przekazał w komunikacie PERN.

Spółka podała, że Krzysztof Rogala jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego na wydziale prawa i administracji, ukończył także studia podyplomowe z finansów i bankowości na Uniwersytecie Warszawskim, a w 2001 r. złożył egzamin na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

"Krzysztof Rogala od wielu lat jest związany z rynkiem surowcowym i finansowym piastując doradcze, zarządcze i nadzorcze stanowiska w takich firmach jak GAZ – SYSTEM, Polskie LNG, PKN Orlen, czy Bank Ochrony Środowiska" - podkreślił PERN. Wspomniał przy tym, iż Rogala w latach 2006-08 był już związany z tą spółką, pełniąc funkcję wiceprzewodniczącego jej rady nadzorczej.

Jak poinformował PERN, Rogala w latach 2015–16 zasiadał w radzie nadzorczej PGNiG, a od 2016 r. był wiceprezesem w EuRoPol Gaz. Spółka zaznaczyła, że Rogala "posiada także doświadczenie w administracji państwowej", wskazując, iż pracował dla Ministerstwa Finansów w latach 2015-16 i współpracował z resortem środowiska.

Po powołaniu Krzysztofa Rogali do zarządu PERN od 1 października jego skład będzie, jak dotychczas - pięcioosobowy. Obecnie, oprócz Mateusza Wodejko, który odejdzie z zarządu PERN z końcem września, zasiadają w nim także: Igor Wasilewski – prezes, wiceprezesi – Rafał Miland i Tadeusz Zwierzyński oraz jako członek zarządu, reprezentant załogi – Zdzisław Koper.

Wcześniej spółka informowała, że „z dniem 30 września 2020 r. Pan Mateusz Wodejko zakończy sprawowanie funkcji wiceprezesa zarządu PERN". "Pragniemy podziękować Panu Mateuszowi Wodejko za dotychczasową współpracę i pogratulować powołania do pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu Poczty Polskiej ds. finansowych z dniem 1 października 2020 r. Życzymy dalszych sukcesów” – oznajmił ostatnio w komunikacie zarząd PERN.

Mateusz Wodejko został powołany przez Walne Zgromadzenie PERN na wiceprezesa tej spółki 3 stycznia 2018 r. Do tego czasu był członkiem zarządu ds. finansowych spółki zależnej Operator Logistyczny Paliw Płynnych (OLPP), którą właśnie z początkiem 2018 r. przejął PERN. OLPP był największym w Polsce podmiotem składowania i przeładunku paliw płynnych – posiadał 19 baz magazynowych o łącznej pojemność ok. 1,8 mln metrów sześc. paliw do bieżącej dystrybucji i w ramach rezerw państwowych - w wyniku integracji bazy te zostały przejęte przez PERN.

PERN to strategiczny podmiot dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, odpowiadający m.in. za tłoczenie rurociągami ropy naftowej do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech oraz za magazynowanie w bazach na terenie kraju, zarówno surowca, jak i paliw płynnych. Spółka świadczy też usługi transportu paliw płynnych, w tym benzyny, oleju napędowego i opałowego.