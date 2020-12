Jednym z liderów energetyki jądrowej jest EDF, który tylko nad Sekwaną zarządza 56 reaktorami. Gościem piątkowego webinarium zorganizowanego przez Ambasadę Francji , „Teraz środowisko” oraz Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW był Bruno Blotas, odpowiedzialny za rozwój nowych projektów w EDF France. Podkreślał, że w związku z transformacją nasz kraj będzie potrzebował w najbliższych dekadach ogromnej ilości bezpiecznej, wolnej od CO2 i niedrogiej energii elektrycznej. – Polska, podobnie jak Francja, będzie polegać na dwóch głównych źródłach: atomie i OZE. EPR jest francuskim reaktorem o mocy 1650 MW. Produkuje ponad 12 TWh energii rocznie, więc cztery reaktory o mocy 6,6 GW wyprodukują ok. 50 TWh, a to o połowę więcej niż szacowany wzrost zapotrzebowania w Polsce do 2040 r. – przekonywał Blotas. I podkreślał, że to do Polski należy wybór, ale EDF jest „europejską firmą”, bliską kulturowo. Zdając się nawiązywać do spodziewanej oferty Amerykanów, zaznaczył, że EDF jest w stanie zapewnić zarówno technologię, budowę, wsparcie przy eksploatacji, jak i możliwość „szerokiego” zaangażowania polskiego przemysłu i zaproponowania „znaczących rozwiązań w zakresie finansowania”. Pytany przez DGP, czy EDF rozmawia z polskim rządem na ten temat, odparł, że tak. – Spółka rozmawia z polskimi graczami, włączając w to administrację, w zasadzie przez ostatnie 12 lat. To jest kontynuowane, a nawet przyspieszyło teraz ze względu na kontekst – powiedział Blotas.