Ogłoszona w grudniu przez kierownictwo spółki Galp likwidacja rafinerii w Matosinhos, w której zatrudnionych jest ponad 600 pracowników, zbiegła się w czasie z rozwijaniem przez tą firmę sieci punktów zasilania pojazdów elektrycznych.

Z informacji portugalskiego koncernu paliwowego wynika, że spółkę Galp wspomaga w nowej inwestycji portugalski start up Add Volt. Zapewnia on m.in. transport przenośnych ładowarek do aut na stacje paliw.

W ramach zainaugurowanego latem przedsięwzięcia Galp uruchomił już stanowiska “elektryczne” na swoich stacjach w popularnych kurortach turystycznych, takich jak m.in. Portimao, Quarteira, Loule czy Quinta do Lago.

Władze spółki Galp zapewniają, że w ramach nowego projektu oferują kierowcom możliwość jednorazowego bezpłatnego ładowania baterii przez 15 minut.

“Średnio po każdym z takich ładowań, w zależności od pojazdu, można zyskać możliwość podróżowania na odcinku o długości do 35 km” - oszacowała portugalska spółka.

Galp jest jednym z największych operatorów paliwowych na Półwyspie Iberyjskim. W Portugalii i Hiszpanii posiada łącznie ponad 1400 stacji paliw.

Z Lizbony Marcin Zatyka (PAP)