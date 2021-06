Na skutek awarii na stacji utracono 3,6 GW mocy z Elektrowni Bełchatów, która dostarcza ok. 20 proc. energii elektrycznej, produkowanej w Polsce. Działał tylko najnowszy blok B14 o mocy 858 MW, przyłączony do innej stacji. Awaria w Rogowcu została usunięta tego samego dnia. Działanie polskiego systemu ratowały m.in. wirująca rezerwa oraz interwencyjny import.

Jak poinformował Kłossowski na posiedzeniu sejmowej komisji energii, klimatu i aktywów, wydarzenie zaczęło się od czysto ludzkiego błędu w czasie instalowania automatyki w Rogowcu. Prezes PSE tłumaczył, że pracownik, który wykonywał czasowego odłączania linii Rogowiec-Ołtarzew zrobił to „po swojemu”, z pogwałceniem pewnych dobrych praktyk obowiązujących w PSE.

Dodatkowo na końcu pomylił dwa urządzenia i uziemił czynną linię pod napięciem, co wywołało kaskadę zdarzeń. Jak zaznaczył Kłossowski, fakt, że wywołane zwarcie okazało się tak rozległe był spowodowany błędem wykonawczym uziemienia, budowanego w 1982 r. Instalacja ta po prostu się spaliła - wyjaśnił.

„Cała instalacja uziemiająca okazała się niezgodna z projektem (…), kiedy ją wykopaliśmy okazało się, że jest wykonana zupełnie inaczej” - podkreślił. Kłossowski zaznaczył, że pomiary, dokonywane standardowo przez PSE nie są w stanie wykazać, jak instalacja zachowa się, gdy popłynie przez nią moc zwarciowa z całej elektrowni. Gdyby była wykonana w zgodzie z dzisiejszymi normami, to by wytrzymała - dodał.

Kłossowski zaznaczył, że PSE nadal bada, dlaczego dwa bloki z Bełchatowa nie utrzymały się w sieci korzystając z tzw. potrzeb własnych. Podobnie badane są zachowania automatyki na stacji Rogowiec, które „wydają się osobliwe”.

Prezes PSE podkreślił, że jeszcze 5 lat temu takie zdarzenie „położyłoby” system, ale ponieważ operator oddał do użytku wiele nowych elementów sieci, to mamy już dziś sieć oczkową. Energia rozpłynęła się tak, że spadek częstotliwości widzialny był zaledwie przez kilka minut - zaznaczył Kłossowski.

Prezes PGE GiEK: pełna moc największego bloku Elektrowni Bełchatów po 31 października

Przywrócenie pracy z pełną mocą największego i najnowszego bloku Elektrowni Bełchatów będzie możliwe po 31 października - poinformowała we wtorek sejmową komisję energii, klimatu i aktywów prezes PGE GiEK Wioletta Czemiel-Grzybowska.

22 maja doszło do pożaru na estakadzie taśmociągów, dostarczających węgiel brunatny do bloku B14. To najnowsza i największa jednostka elektrowni, ma pełną moc 858 MW.

Jak poinformowała komisję prezes Czemiel-Grzybowska, pożar był efektem zbiegu wydarzeń, za który odpowiadali ludzie. „Nie dostosowali się do procedur i nie zastosowali się do sygnałów automatyki” - zaznaczyła, dodając, że w wyniku pożaru blok został unieruchomiony. „Mocno zawiódł czynnik ludzki” - dodała.

Jedna z dwóch nitek nawęglania ruszyła po 14 dniach i od tego czasu blok ruszył z niepełną mocą. Ze względu na skalę zniszczeń potrzebny jest szereg napraw, by przywrócić pełną zdolność bloku - i będzie to możliwe po 31 października br. - podkreśliła szefowa GiEK. Dodała, że po wypadku 4 osoby zwolniono dyscyplinarnie.

Należąca do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Elektrownia Bełchatów, spalająca węgiel brunatny, ma maksymalną moc 5,1 GW. Dostarcza ok. 20 proc. energii elektrycznej produkowanej w Polsce.