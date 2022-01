Szef płockiego koncernu, który był gościem w Polsat News i Interii był pytany, czy w związku z fuzjami i budową dużego koncernu multienergetycznego, Orlen w przyszłości ma zamiar wejść w inwestycje w duże elektrownie atomowe.

"Budujemy pion energetyczny. Jeżeli chodzi o SMR-y, MMR-y, czyli mikro i małe atomy - tak. Jeżeli chodzi o duży atom - w żadnym wypadku" - powiedział Obajtek.

Prezes podkreślił, że inwestycje w "duży atom" to domena państwa. Zwrócił uwagę, że płocki koncern skupia się na małych modułowych reaktorach. "Uważam, że w 2029 roku stanie pierwszy SMR w Polsce" - ocenił.

Obajtek przypomniał, że koncern podpisał z Synthos Green Energy umowę zakładającą powstanie spółki rozwijającej technologię małych reaktorów jądrowych w Polsce - Orlen Synthos Green Energy. Głównym celem przedsięwzięcia będzie przygotowanie i komercjalizacja w Polsce technologii małych reaktorów jądrowych, a w szczególności reaktorów BWRX-300 GE Hitachi Nuclear Energy.

Obajtek: ceny w detalu mogą spaść do poziomu ok. 5,20 zł

Dzięki obniżeniu VAT na paliwa z 23 do 8 proc., ceny w detalu mogą spaść "do poziomu ok. 5.20 lub powyżej 5.20 zł" - mówił w poniedziałek prezes Orlenu Daniel Obajtek. Dodał, że spółka "jak najszybciej" zaimplementuje obniżki w rynek hurtowy i w detal.

Szef Orlenu, na pytanie w Polsat News o to, o ile ceny paliw spadną od 1 lutego, przypomniał, że "bardzo duże obniżki" już były w grudniu.

Dodał, że spółka zakupiła 19 mln praw do emisji po 23 euro. "Jesteśmy zabezpieczeni do połowy roku 2023 roku (...)to spowodowało, że w sumie mogliśmy obniżyć ceny o ok. 30 groszy i dotrzymaliśmy słowa. Zrobiliśmy to, choć było bardzo ciężko zaimplementować je w rynek" - powiedział.

Jak wyjaśnił, spółka zrobiła to poprzez rynek hurtowy. "Posiadamy 1800 stacji, a w Polsce jest 8 tys. stacji, ale udało się to zrobić" - zaznaczył.

Według Obajtka, zapowiedź premiera o obniżce VAT na paliwa jest słuszna. "Paliwa są cenotwórcze w każdej dziedzinie gospodarki, jeśli VAT spadnie z 23 na 8 proc., to my oczywiście od razu zaimplementujemy to w rynek hurtowy i w detal" - powiedział.

Dodał, że spółka chciałaby to zrealizować "jak najszybciej".

Na pytanie czy ceny mogą spaść do poziomu 5 zł, Obajtek wskazał, że może "to być poziom około 5.20 lub powyżej 5.20 zł." "Trudno tu i teraz +zaplombować ceny+ na tym poziomie" - wskazał. Jak wyjaśnił, ceny paliw zmieniają się co dzień, co jest działaniem rynkowym.

Sejm uchwalił w czwartek nowelę ustawy o VAT, która przewiduje czasowe obniżenie do zera stawek tego podatku na żywność, nawozy i gaz, do 5 proc. na ciepło, oraz do 8 proc. na paliwa. Ustawa jest elementem tzw. tarczy antyinflacyjnej 2.0 i ma wejść w życie 1 lutego br.

Zgodnie z ustawą z 23 proc. do 8 proc. ma spaść stawka tego podatku na paliwa silnikowe: olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę, gaz LPG. Łączny spadek dochodów budżetu państwa oszacowano na ok. 11,6 mld zł, z czego obniżenie VAT w przypadku paliw ma on wynieść ok. 3,11 mld zł.