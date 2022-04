Odcięcie dostaw rosyjskiego gazu do Polski, jest kolejnym sygnałem upolitycznienia istniejących umów - oceniła we wtorek wieczorem Międzynarodowa Agencja Energii (IEA). "To przyspieszy europejskie wysiłki na rzecz odejścia od rosyjskich dostaw energii"- napisano na Twitterze IEA.

We wtorek wieczorem PGNiG podał w komunikacie giełdowym, że Gazprom poinformował o wstrzymaniu od środa dostaw gazu do Polski. Dodano, że spółka odmówiła Gazpromowi zapłaty za gaz z kontraktu jamalskiego w rublach. Jak oceniła Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) na Twitterze, "decyzja Gazpromu o całkowitym odcięciu dostaw gazu do Polski, jest kolejnym sygnałem rosyjskiego upolitycznienia istniejących umów i tylko przyspieszy europejskie wysiłki na rzecz odejścia od rosyjskich dostaw energii". "Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) mocno stoi za Polską" - czytamy we wpisie. We wtorek późnym wieczorem media przekazały za bułgarskim ministerstwem energii, że Gazprom przestanie od środy, 27 kwietnia, dostarczać gaz do Bułgarii. O odcięciu od dostaw gazu z Rosji do Litwy, informował wcześniej pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski.