Indyjska firma Gujarat State Petroleum Corp. zakupiła w tym miesiącu dostawy LNG na zimę z 20 proc. premią w stosunku do cen letnich. Tymczasem Korea Gas Corp., jeden z największych na świecie nabywców schłodzonego gazu, podał, że rozważa zwiększenie dostaw na zimę, a rząd Japonii stara się wzmocnić swoje zaangażowanie w pozyskiwanie paliwa z zagranicy.

Posunięcia importerów, którzy zwykle w okresie letnim gromadzą zapasy na szczyt sezonu zimowego, mogą wzmocnić obawy, że w najbliższym czasie popyt przewyższy podaż, ponieważ Europa w coraz większym stopniu korzysta z rynku morskiego, aby zmniejszyć swoją zależność od gazu przesyłanego rurociągami z Rosji. Wartość kontraktów terminowych na LNG w Azji Północnej na grudzień i styczeń skoczyły w zeszłym tygodniu do najwyższego poziomu od dwóch miesięcy, podczas gdy ceny na rynku spot, które spadły z rekordowych poziomów z marca, wciąż są ponad trzykrotnie wyższe od średniej z pięciu lat.

„Ceny LNG pozostają znacznie wyższe niż normalnie, nawet przy dostosowaniu się do wyższych cen ropy naftowej” – napisali w środę analitycy Sanford C. Bernstein, w tym Neil Beveridge. „Spodziewamy się, że będzie to cisza przed tym, co dla konsumentów wydaje się ciężką zimą”.

Według Bernsteina ceny spot prawdopodobnie wzrosną powyżej 30 dolarów za MMBTU (milion brytyjskich jednostek cieplnych) do końca roku, z obecnego przedziału w połowie 20 dolarów. Zdaniem analityków, koszty pozostaną wysokie w ciągu najbliższych dwóch lat, przy założeniu, że w wyniku wojny w Ukrainie i niedoinwestowania nowej podaży nie nastąpi globalna recesja.

Chiny, największy światowy importer, ograniczyły dostawy o około jedną piątą w pierwszej połowie roku po tym, jak działania mające na celu ograniczenie epidemii Covid-19 ograniczyły popyt na paliwo. Bernstein powiedział, że spodziewa się odbicia popytu ze strony Chin po zniesieniu pandemicznych ograniczeń.