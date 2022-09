"Jeśli chodzi o cenę, to jesteśmy w trakcie końcowych uzgodnień, więc ta cena nie jest potwierdzona, ale mniej więcej wstępnie widzimy, jaki będzie poziom cen. Zawierając porozumienie z PGG też w pewien sposób bierzemy pod uwagę, że jesteśmy w sytuacji nadzwyczajnej otoczenia gospodarczego i że ta cena będzie w pewien sposób referowała do cen, które są na rynku międzynarodowym. Nie jesteśmy bezludną wyspą i te mechanizmy będą zastosowane do tych kontraktów" - powiedział Dąbrowski na konferencji prasowej.

Reklama

PGE importuje także węgiel z Kolumbii, Indonezji i Australii. Węgiel jest sprowadzany statkami, przesiewany w polskich portach. PGE ma obecnie umowy z 20 składami węgla w Polsce, które przesiewają miał węglowy i sprzedają go dalej.

Reklama

Spółka poinformowała, że sprzedaje węgiel po cenie 2 100 zł plus VAT do odbiorców komunalnych

"Sprowadzamy węgiel tylko od sprawdzonych kontrahentów. [...] Węgiel z Kolumbii jest preferowany przez naszych klientów, bo jest najbardziej zbliżony parametrami do tego ze wschodu. Dzisiaj sprowadzamy miał węglowy statkami i na miejscu w polskich portach przesiewamy go. Oddzielamy groszek a frakcję miałów będziemy spalali w naszych elektrociepłowniach i naszych klientów" - wskazał prezes.

Zawartość groszku w miale to ok. 30- 40%, co oznacza, że z 10 mln ton węgla, który zostanie sprowadzony do Polski do końca kwietnia 2023 r., do klientów indywidualnych trafi ok 3 mln ton eko-groszku.

PGE poinformowała, że ma moce przerobowe, żeby produkować więcej eko-groszku. W ciągu najbliższych dniach uruchomi sprzedaż do osób prowadzących działalność gospodarczą. Osoby te będą mogły kupić jednorazowo maksymalnie 25 ton węgla na potrzeby własne. Przedsiębiorcy będą musieli złożyć oświadczenie, że nie odsprzedadzą go dalej.

Spółka poinformowała, że ma zabezpieczone środki pieniężne na zakup węgla z zewnętrznych instytucji finansowych.

"Podpiszemy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska umowę na zwrot tych kosztów, więc nie boimy się, że pieniędzy na zakup węgla nam zabraknie" - poinformował Dąbrowski.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.