"W ciągu ostatnich tygodni udało nam się uzyskać warunki przyłączenia na budowę trzech wielkoskalowych magazynów energii w Polsce. To pokazuje, w jakim tempie działa nasza organizacja i jak dostosowuje się do sytuacji rynkowej. Mamy świadomość, że ta technologia już za chwilę okaże się niezbędna do płynnego funkcjonowania sieci przesyłowych. Dlatego, nie czekając na bardziej sprzyjające warunki gospodarcze, inwestujemy w budowę własnych magazynów, realizując tym samym kolejny, ważny punkt ekosystemu Columbus. Posiadamy w sumie warunki przyłączenia dla magazynów energii na poziomie 400 MW o sumarycznej pojemności 1 600 MWh" - powiedział prezes Columbus Energy Dawid Zieliński, cytowany w komunikacie.

Zarząd Columbus zakłada realizację podobnych inwestycji w przyszłości. Magazyny energii są obecnie kluczową technologią dla poprawy jakości sieci przesyłowych, co bezpośrednio przełoży się na możliwości przyłączenia nowych źródeł wytwórczych (w tym OZE) w danym regionie, wskazano również.

Columbus 21 września br. otrzymał warunki przyłączenia do sieci przesyłowej o mocy 62,7 MW na budowę magazynu energii o pojemności 250,8 MWh, a 17 sierpnia br. uzyskał warunki dla tego typu obiektu o mocy 133 MW oraz pojemności 532 MWh.

Columbus Energy podaje, że jest liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Spółka jest notowana na rynku New Connect.

