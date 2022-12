Reklama

"Po weekendowych opadach śniegu na terenie działalności PGE Dystrybucja wystąpiły awarie, z powodu których przerwy w dostawach prądu dotknęły łącznie ponad 165 tys. Odbiorców. Najwięcej awaryjnych włączeń odnotowano w oddziałach: Skarżysko – Kamienna: 45 tys., Zamość: 37 tys. i Rzeszów: 35 tys." - poinformował PAP w poniedziałek rzecznik PGE Dystrybucja Karol Łukasik.

Służby na bieżąco usuwały skutki awarii

Jak dodał, awarie były spowodowane intensywnymi opadami mokrego śniegu, pod którego naporem łamały się gałęzie i drzewa, uszkadzając infrastrukturę elektroenergetyczną.

Zwrócił uwagę, że służby energetyczne PGE Dystrybucja były przygotowane na wypadek trudnych warunków pogodowych i na bieżąco usuwały skutki awarii.

"W poniedziałkowy poranek liczba włączeń w całej spółce spadła do ok. 5 tys. Aktualnie wykonywane są ostatnie naprawy i w najbliższych godzinach dostawy energii elektrycznej powinny zostać przywrócone do wszystkich Odbiorców" - zapewnił Łukasik.

PGE Dystrybucja działa na terenie oddziałów: Warszawa, Lublin, Zamość, Rzeszów, Białystok, Łódź, Skarżysko-Kamienna. Spółka zajmuje się dystrybucją energii elektrycznej za pomocą sieci i urządzeń elektroenergetycznych wysokich, średnich i niskich napięć do odbiorców końcowych. (PAP)

autor: Anna Bytniewska