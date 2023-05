Reklama

W Chinach w okresie między styczniem a kwietniem 2023 r. zainstalowano „prawie trzykrotnie większą moc fotowoltaiczną” niż w tych samych miesiącach w ubiegłym roku – podaje agencja.

Co napędza boom na słoneczną energię w Chinach? Jak pisze Bloomberg, na obecną sytuację wpływ mają m.in. spadające koszty łańcuchów dostaw ws. wspomnianej energii, a także rosnący popyt „na czyste źródła energii” w Państwie Środka. Dla kraju ważne jest, by osiągnąć cel, ustalony przez przywódcę ChRL (Xi Jnpinga), czyli neutralność klimatyczną do 2060 r.

Fotowoltaika w Chinach. Co mówią prognozy?

Według założeń Chińskiego Stowarzyszenia Przemysłu Fotowoltaicznego (z lutego 2023 r.) moc nowych instalacji na ten rok wyniesie od 95 do 120 GW. Dla porównania, w 2022 r. rekord wyniósł 87,4 GW.

Producent paneli słonecznych, JA Solar Technology Co., prognozuje, że nowe instalacje słoneczne w Chinach osiągną moc około 150 GW w 2023 r.,

Jeszcze wyższy wynik obstawia na 2023 r. dla Chin BloombergNEF (BNEF) – ok. 154 GW. „Chiny są największym na świecie rynkiem energii słonecznej i tak będzie do 2030 r.” - zaznaczył Jenny Chase, główny analityk ds. energii słonecznej BNEF.

Morgan Stanley (w ubiegłym tygodniu) zakładał, że wynik może być o wiele większy, gdy „niższe ceny zwiększą popyt”, co poprowadzi do poziomu 180 GW.

„Szalona ekspansja”, ale jest też niepewność…

W 2024 r. instalacje fotowoltaiczne w Państwie Środka mogą wzrosnąć do 200-300 GW - zapowiada Liu Hanyuan, prezes Tongwei Co, lidera w produkcji polikrzemu.

„[...] Transformacja energetyczna może zostać osiągnięta tylko między 2050 a 2060 rokiem, gdy zobaczymy, że rzeczywistość wielokrotnie przekracza nasze oczekiwania” – podkreśla Liu Hanyuan.

Rosnący sektor fotowoltaiczny w Chinach – jak zauważa agencja – sugeruje, że świat jest na „dobrej drodze”, by do 2030 r. posiadać moc 5 300 GW.

Przy „szalonej ekspansji” branży fotowoltaicznej pojawiają się jednak pytania ws. magazynowania energii. Agencja zwraca uwagę na oznaki, które sugerują, że „niektóre sieci są już przytłoczone mocą w środku dnia”. Dodatkowo zwiększenie liczby m.in. elektrowni słonecznych na odległych obszarach pustynnych to również wielki test dla linii energetycznych.