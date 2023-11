Do awarii rury magistralnej doszło przy ulicy Conrada 15a. Trwają prace, by przywrócić ciepło. Liczę, że do godziny 22 awaria zostanie usunięta - powiedziała PAP rzeczniczka Veolia Energia Aleksandra Żurada. Ponad 100 okolicznych budynków nie ma ciepłej wody i ogrzewania.

Rzeczniczka wyjaśniła, że rura, która pękła ma 500 mm średnicy. "Pracownicy, którzy usuwają awarię przekazali, że nie ma zagrożenia dla terminu jej usunięcia. Jak skończą to trzeba będzie jeszcze tę dużą rurę zamknąć i nawodnić" - powiedziała. "Liczę, że do godziny 22 będzie już napełniona" - dodała.

O awarii poinformowała też Spółdzielnia WSBM Chomiczówka. "Z przykrością informujemy, że w dniu dzisiejszym wystąpiła poważna awaria w dostawie ciepłej wody, która obejmuje teren naszego osiedla. Oznacza to zarówno brak ciepłej wody w kranie jak i brak ogrzewania" - napisała.

Autorka: Marta Stańczyk