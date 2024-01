Inwestycje priorytetowe

Regulator będzie wytyczał kierunki rozwoju sieci oraz realizacji priorytetowych inwestycji. Aby zwiększyć skuteczność realizacji celów ważnych z punktu widzenia polityki państwa i regulatora, ustawodawca poszerzył kompetencje prezesa URE, przyznając mu prerogatywę do opracowywania wytycznych co do kierunku rozwoju sieci i realizacji inwestycji priorytetowych, które mają zostać uwzględnione w planach rozwoju sieci.

Jak podkreślił Rafał Gawin na spotkaniu z dziennikarzami, realizacja wytycznych prezesa URE w obszarze inwestycji priorytetowych ma charakter fakultatywny i wiąże się z systemem wynagradzania, którego celem jest zachęcanie przedsiębiorstw do ich realizacji.

Prezes URE zyskał też uprawnienie do kontrolowania wykonania planów rozwoju w zakresie kierunku rozwoju sieci i realizacji inwestycji priorytetowych.

Inne istotne zmiany

- piaskownice regulacyjne: prezes URE może czasowo zawiesić stosowanie określonych przepisów wobec konkretnych podmiotów, co w efekcie ma przyspieszyć proces wdrażania nowoczesnych technologii i innowacji;

- dotychczas linia bezpośrednia była rozwiązaniem jedynie dla odbiorców energii trwale odłączonych od Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Od 7 września 2023 r. dotyczy również odbiorców, którzy do KSE są i nadal będą przyłączeni;

- cable pooling – współdzielenie infrastruktury przyłączeniowej przez instalacje OZE;

- zmiana definicji klastra energii – m. in. w skład musi wchodzić przynajmniej jedna jednostka samorządu, a zakres jego działalności został poszerzony o magazynowanie energii;

- od sierpnia 2024 r. w całej Polsce będą mogły funkcjonować obywatelskie społeczności energetyczne.

Prezes URE zaznaczył, że zainteresowanie kwestiami linii bezpośredniej jest mniejsze, niż oczekiwano. – Pierwsza linia jest wpisana do rejestru, mamy trzy postępowania. Dobra praktyka zaczyna się więc rozprzestrzeniać. Było na rynku zaskoczenie, że linia bezpośrednia nie zdejmuje wszystkich kosztów i obowiązków regulacyjnych. Życie to zweryfikowało – mówił Rafał Gawin.