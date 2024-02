W 2023 r. nieco wzrosła sprzedaż energii elektrycznej w taryfie G, czyli gospodarstwach domowych. Limit mrożonej ceny jest znacznie wyższy od średniego zużycia. W efekcie drogi prąd jest Polakom coraz mniej straszny.

Jak przekazał DGP Polski Komitet Energii Elektrycznej, w 2023 r. obserwowany w ostatnich latach spadek zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych zatrzymał się lub spowolnił. Wynika to z częściowych danych sprzedażowych członków PKEE za 2023 r. Sprzedaż energii w taryfie G w 2022 r. (ok. 30 TWh) była o 5 proc. niższa niż w 2021 r., ale w 2023 r. był już wzrost o 1,4 proc. – Może to być efektem ograniczenia do minimum presji cenowej poprzez wprowadzenie mrożenia cen energii elektrycznej przy wysokich limitach zużycia energii po preferencyjnej cenie. Ostatecznie podstawowy limit wynosił w 2023 r. 3000 kWh, czyli ponad 150 proc. przeciętnego zużycia – ocenia Maciej Maciejowski, ekspert PKEE.

