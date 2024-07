Morze Północne stanie się gigantem energetycznym. Powstanie tu największa elektrownia wiatrowa

Niemcy wraz z ośmioma innymi krajami europejskimi postawiły sobie za cel zbudowanie na Morzu Północnym największej elektrowni wiatrowej na świecie. Gigantyczny projekt morskich farm wiatrowych, mający osiągnąć moc 300 gigawatów do 2050 roku został ogłoszony podczas drugiego szczytu Morza Północnego w Ostendzie. Inicjatywa ta ma potencjał do całkowitej transformacji sektora energetycznego, przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju oraz zwiększenia niezależności energetycznej Europy.