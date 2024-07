Największe stacje paliw w Polsce. Ważna zmiana w pierwszej trójce firm

Zarządzana przez spółkę Anwim sieć stacji paliw Moya powiększyła się od początku 2024 roku o 26 stacji, do 476 obiektów i przy jednoczesnym spadku o 6 placówek - do 475 - liczby stacji należących do węgierskiego koncernu MOL, z początkiem lipca br. po raz pierwszy w historii znalazła się w pierwszej trójce największych sieci stacji w Polsce.