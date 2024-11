Znaczący spadek zysków Orlenu w 2024 roku

Publikując skonsolidowany raport okresowy Orlen podał, że "po uwzględnieniu podatku dochodowego w kwocie 4 mld 561 mln zł zysk netto Grupy Orlen za 9 miesięcy 2024 r. osiągnął wartość 3 mld 012 mln zł i był niższy o 17 mld 034 mln zł rok do roku".

Przychody ze sprzedaży Grupy Orlen za trzeci kwartał tego roku wyniosły 67 mld 936 mln zł i były niższe o 11 mld 521 mln zł rok do roku. Koncern zaznaczył, że spadek przychodów ze sprzedaży dotyczył segmentów: rafineria, energetyka i gaz "i był częściowo mitygowany" wzrostem przychodów w segmentach: petrochemia, detal i wydobycie.

Odnosząc się rachunku zysków lub strat za trzeci kwartał bieżącego roku Orlen wyliczył, że "po uwzględnieniu obciążeń podatkowych w kwocie 1 mld 787 mln zł wynik netto Grupy Orlen osiągnął wartość 188 mln i był niższy o 4 mld 368 mln zł rok do roku".

Zyski operacyjne

W komunikacie prasowym koncern zaznaczył z kolei, że Grupa Orlen zakończyła trzeci kwartał tego roku "z bardzo dobrym zyskiem operacyjnym EBITDA LIFO", pomimo znacznego pogorszenia otoczenia makroekonomicznego, w tym spadku marży rafineryjnej o 65 proc. rok do roku.

"Wynik oczyszczony o wpływ zdarzeń jednorazowych i regulacji wyniósł 8,1 mld zł i był zbliżony do odnotowanego rok temu, 8,6 mld zł" - podkreślono w informacji. Orlen dodał przy tym, że koncern dokonał kolejnych odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych w wysokości 3,5 mld zł, "związanych głównie z decyzjami inwestycyjnymi poprzedniego zarządu".

Inwestycje Orlenu w modernizację i transformację energetyczną

Jednocześnie koncern zwrócił uwagę, że w ciągu 9 miesięcy tego roku Grupa Orlen przeznaczyła 22,1 mld zł na inwestycje wspierające modernizację aktywów, transformację energetyczną, a także zwiększające bezpieczeństwo energetyczne Polski.

"W minionym kwartale uruchomiliśmy największy w historii program inwestycyjny modernizacji sieci energetycznej w północnej Polsce. Zrealizowaliśmy też znaczącą część prac pozwalających na połączenie farmy Baltic Power z lądem" - podkreślił prezes Orlenu Ireneusz Fąfara, cytowany w komunikacie biura prasowego koncernu.

Fąfara wspomniał jednocześnie, że niezależnie od bieżących realizacji kontynuowano proces wykonywania testów i odpisów, "by uwiarygodnić wartość Grupy Orlen". "Ujawniły one wielomiliardowe straty, będące konsekwencją niskiej jakości zarządzania z ubiegłych lat" - oświadczył.

"Pomimo niesprzyjających warunków makroekonomicznych, osiągnęliśmy wyniki finansowe porównywalne z ubiegłym rokiem" - dodał prezes Orlenu.

Czynniki wpływające na wyniki finansowe Orlenu

Koncern podał, że w trzecim kwartale tego roku przepływy z działalności operacyjnej wyniosły tam 8,6 mld zł, gdy w tym samym okresie roku ubiegłego było to 6 mld zł. Wyliczono również, że koszty funkcji korporacyjnych ograniczone zostały do 394 mln zł.

Orlen ocenił w komunikacie prasowym, że na wysokość zysku operacyjnego EBITDA LIFO segmentu rafinerii Grupy Orlen - na poziomie 520 mln zł w trzecim kwartale tego roku, oprócz spadku marż rafineryjnych, wpłynęło także umocnienie złotego względem dolara.

Koncern zaznaczył, że utrzymał wysoki stopień wykorzystania mocy rafineryjnych, sięgający 94 proc. Rafinerie Grupy Orlen w Polsce, Czechach i na Litwie przerobiły w tym czasie 10,1 mln ton ropy naftowej. W Polsce osiągnięto przy tym wyższy o 6 proc. rok do roku uzysk paliw w efekcie niższego udziału zasiarczonych rop w strukturze przerobu.

Odnosząc się do EBITDA LIFO w petrochemii, która wyniosła minus 118 mln zł, Orlen wyjaśnił, że wynik tego segmentu, pomimo nieznacznego wzrostu sprzedaży o 3 proc., pozostaje pod presją ze względu na niekorzystne czynniki rynkowe i makroekonomiczne.

Wzrost mocy zainstalowanej i produkcji energii elektrycznej

Z kolei w przypadku wyniku segmentu energetyki koncern ocenił, iż potwierdził on "zasadność strategicznego rozwoju Grupy w tym kierunku" - w trzecim kwartale tego roku segment ten zanotował EBITDA LIFO na poziomie 949 mln zł, "na co wpływ miały wyższe marże na dystrybucji i sprzedaży energii oraz niższe koszty emisji CO2".

Łączna moc zainstalowana w Grupie Orlen wyniosła 5,6 GWe. W tym czasie wyprodukowano 3,4 TWh energii elektrycznej, więcej o 9 proc. rok do roku. Jak podał Orlen, to efekt ujęcia nowych farm wiatrowych. Koncern wspomniał jednocześnie, że obecnie już 77 proc. energii elektrycznej w Grupie Orlen wytwarzane jest z odnawialnych źródeł oraz w jednostkach zasilanych gazem.

EBITDA LIFO segmentu detalicznego wyniosła ponad 1,07 mld zł, a wynik ten - jak zaznaczył koncern - został wypracowany m.in. dzięki wyższej o 8 proc. sprzedaży w efekcie wzrostu liczby stacji paliw oraz normalizacji marż paliwowych względem zeszłego roku.

Rozwój sieci detalicznej i alternatywnego tankowania

Sieć stacji Grupy Orlen powiększyła się w ciągu roku o 358 obiektów, których łącznie koncern posiada już 3511 w siedmiu krajach Europy. Orlen zwrócił uwagę, że "konsekwentnie inwestuje w stacje alternatywnego tankowania" - liczba tych placówek zwiększyła się o 131 rok do roku, do 832. Rośnie także, jak podano w informacji, liczba punktów sprzedaży pozapaliwowej - obecnie jest ich 2,7 tys.

Według Orlenu, brak odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny, a także wzrost skali działalności w Norwegii, pozwoliły wypracować 3,3 mld zł wyniku EBITDA w segmencie wydobycia. Koncern wskazał jednoczesnie, że konsolidując aktywa przejętej spółki KUFPEC w Norwegii, zwiększył produkcję węglowodorów o 22 proc. rok do roku, do poziomu około 190 tys. boe/dobę (baryłek ekwiwalentu - PAP).

Zyski w segmentach gazu i wydobycia

Zysk EBITDA na poziomie 3,4 mld zł zanotował w trzecim kwartale segment gazu Grupy Orlen. Koncern wyjaśnił, że taki wynik osiągnięto przy niższych rok do roku marżach handlowych i zarazem negatywnym wpływie makro. Jednocześnie, jak podał Orlen, korzystna dla wyniku tego segmentu była wyższa sprzedaż gazu oraz brak odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny.

Import gazu był w tym czasie niższy o 11 proc. rok do roku. LNG stanowiło 51 proc. dostarczonego wolumenu. Zapas magazynowy gazu w Polsce i za granicą - jak wyliczył koncern - na koniec kwartału wyniósł 25,8 TWh, czyli 98 proc. stanów magazynowych.

Dług netto na minimalnym poziomie

"W negatywnym otoczeniu makroekonomicznym pokazaliśmy, że nie tylko potrafimy wypracować bardzo dobre wyniki, ale też utrzymać stabilną sytuację finansową i wypełniać zobowiązania wobec akcjonariuszy" - powiedziała wiceprezes Orlenu ds. finansowych Magdalena Bartoś. Przypomniała, że w grudniu nastąpi wypłata dywidendy Orlenu za miniony rok w łącznej wysokości 4,8 mld zł.

"Jednocześnie wnioski z przeglądu projektów inwestycyjnych pozwalają nam optymalizować nasze portfolio i racjonalizować wydatki, które do końca roku wyniosą około 33 mld zł. To o około 5 mld zł mniej niż szacowano na początku roku" - dodała Bartoś. Podkreśliła, że Grupa Orlen koncentruje się "na najbardziej perspektywicznych inwestycjach, które realnie przyczynią się do wzrostu wartości koncernu".

W trzecim kwartale w Grupie Orlen wskaźnik długu netto do wyniku operacyjnego EBITDA na koniec minionego kwartału był na poziomie 0,04x. "Oznacza to, że zadłużenie netto koncernu jest na poziomie rocznego zysku EBITDA. Jest to jeden z najniższych wskaźników spośród spółek całego sektora, potwierdzający bezpieczeństwo finansowe Grupy Orlen i oddający jednocześnie wysoki potencjał do realizacji inwestycji transformacyjnych" - zaznaczył koncern.

Jednocześnie przypomniał, że Orlen utrzymał najwyższe w historii oceny ratingowe – A3 przyznaną przez Agencję Moody’s Investors Service i „BBB+” przyznaną przez Agencję Fitch Ratings. (PAP)