W tym roku w Chinach powstaną nowe instalacje fotowoltaiki o łącznej mocy od 230 do 260 gigawatów, powiedział Wang Bohua, przewodniczący China Photovoltaic Industry Association.

To znacznie więcej niż wynosił zeszłoroczny rekord 217 gigawatów i oznacza wzrost w stosunku do wcześniejszych prognoz. W lutym tego roku grupa szacowała, że do końca roku w moc solarna w Chinach wzrośnie od 190 do 220 gigawatów.

Szybki rozwój baz energetycznych na obszarach pustynnych w kraju i środki wspierające panele dachowe pomagają zwiększyć liczbę instalacji, w tempie znacznie szybszym niż wcześniej sądzono, powiedział Wang na dorocznej konferencji grupy w Yibin.

Budowa sieci również przyspieszyła, umożliwiając przesyłanie energii słonecznej do centrów popytu w dalszych rejonach kraju, powiedział.

Kłopoty producentów paneli

Nadwyżka mocy produkcyjnych i wojny cenowe dobijają firmy produkującym sprzęt kluczowy dla globalnej transformacji energetycznej. Natomiast ciągły silny popyt na panele na największym rynku świata to rzadki jasny punkt dla producentów energii słonecznej w tym roku.

Nadwyżka mocy produkcyjnych obniżyła ceny do rekordowo niskich poziomów, powodując straty w wysokości miliardów dolarów i zmuszając niektórych mniejszych producentów do wyjścia z biznesu. Wartość produkcji producentów branży słonecznej spadła o 45 proc. w pierwszych dziewięciu miesiącach roku, czyli o 570 miliardów juanów (78 miliardów dolarów), powiedział Wang.

Eksporterzy również ucierpieli, ponieważ wartość sprzedaży zagranicznej spadła o 35 proc. w pierwszych 10 miesiącach roku do 28 miliardów dolarów.