Według danych z raportu UNEP Emissions Gap Report 2024, w 2023 r. Rosja wyprodukowała 19 ton ekwiwalentu dwutlenku węgla (tC02e) na osobę. Tuż za nią znalazły się Stany Zjednoczone z 18 tCO2e. Trzecie na liście Chiny wyprodukowały prawie połowę mniej emisji na mieszkańca niż Rosja (11 tCO2e na mieszkańca).

Reklama

Za ⅓ globalnej emisji odpowiadają Chiny

Jeśli chodzi o całkowite emisje, Chiny nadal dzierżą niechlubne miano największego truciciela świata. W 2023 r. Państwo Środka wypuściło do atmosfery gigantyczną ilość gazów cieplarnianych 16 000 MtCO2e, co stanowi 30 procent globalnych emisji.

Reklama

Ponadto Chiny zamiast redukować, zwiększyły emisje. W 2023 r. Chiny wyemitowały o 5,2 procent więcej gazów cieplarnianych niż w poprzednim roku.

Stany Zjednoczone są drugim co do wielkości emitentem z łączną emisją 5970 MtCO2e, co stanowiło 11 procent globalnej emisji w zeszłym roku (-1,4 procent od 2022). Indie, na trzecim miejscu, odpowiadały za osiem procent globalnej emisji, wynoszącej 4410 MtCO2e (+6,1 procent od 2022).