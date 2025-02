Budowa terminalu gazowego, jego morskiej części, który powstanie na Zatoce Gdańskiej, rozpoczną się już w 2025 r. Jednostka FSRU (ang. Floating Storage Regasification Unit), która służy do odbioru dostarczanego drogą morską skroplonego gazu ziemnego (LNG), jego regazyfikacji oraz wprowadzenia do Krajowego Systemu Przesyłowego, przypłynie do Gdańska w 2027 r.

Najważniejsza inwestycja Gaz-Systemu

Budowa terminalu FSRU w Zatoce Gdańskiej to najważniejsza inwestycja realizowana obecnie przez Gaz-System. Terminal FSRU będzie zlokalizowany w południowej części Zatoki Gdańskiej. Będzie usytuowany w odległości ok. 3 km od linii brzegowej morza w bezpośrednim sąsiedztwie terminalu kontenerowego Baltic Hub i toru wodnego prowadzącego do gdańskiego portu.

Do nabrzeża terminalu będzie zacumowana na stałe jednostka pływająca FSRU, który ma przypłynąć do w 2027 r.

Statek FSRU przystosowany jest do procesowego magazynowania gazu (LNG) odbieranego z metanowców. Odebrany skroplony gaz ziemny zmieniany jest następnie z ciekłego stanu skupienia na gazowy. Po zmianie stanu skupienia gaz będzie przesyłany, poprzez gazociąg podmorski, do krajowej sieci przesyłowej.

Koszty inwestycji szacowany jest na 4-5 miliardów złotych. Natomiast planowo terminal ma zostać oddany do użytku na przełomie 2027 i 2028 roku.

Co trzeba wybudować?

W ramach inwestycji, około 3 km od linii brzegowej, wybudowane zostanie nabrzeże postojowo-cumownicze wraz z infrastrukturą niezbędną do obsługi jednostki regazyfikacyjnej. Natomiast z krajowym systemem przesyłowym nowy terminal połączony będzie podmorskim gazociągiem.

Rozbudowana zostanie też lądowa sieć gazociągów. W rama inwestycji powstanie 250 kilometrów gazociągów lądowych na trasie od Gdańska do Gustorzyna. Roczna przepustowość terminala ma wynieść ponad 6,1 miliardów metrów sześciennych gazu.

Będzie to drugi w Polsce terminal LNG, który ma zapewnić zwiększone dostawy gazu ziemnego dla przemysłu oraz elektroenergetyki i ciepłownictwa w przejściowym okresie dekarbonizacji polskiej gospodarki.

Źródła: gaz-system.pl, Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku