Jak wynika z raportu ClientEarth Prawnicy dla Ziemi w latach 2015-2021 wydano ponad 6 tys. odmów przyłączenia do sieci instalacji wytwórczych o łącznej mocy ok. 30 GW. Stanowi to ponad połowę zainstalowanej mocy wytwórczej wszystkich źródeł w Polsce w według stanu na maj 2022 r.

ClientEarth to międzynarodowa organizacja, która korzystając z narzędzi prawnych zajmuje się ochroną klimatu i środowiska. Polska część organizacji - Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi przygotowała raport pt. Sieci - wąskie gardło polskiej transformacji energetycznej. Zawiera on analizę przyczyn dużej ilości odmów przyłączenia do sieci nowych wytwórców energii. W studiu DGP Wojciech Modzelewski, prawnik i autor raportu mówił min.: o tym, czym jest sieć elektroenergetyczna, jak wygląda proces przyłączenia, kto może wnioskować o przyłączenie do sieci elektroenergetyczne,j czym się różni sytuacja prosumentów i innych wytwórców energii, o wyzwaniach stojących przed wnioskodawcami, kto ma pierwszeństwo przyłączenia do sieci, na ile liczba 6000 odmów oddaje potencjał budowy nowych mocy wytwórczych, o wpływie braku podłączeń na rozwój polskiej sieci elektroenergetycznej o możliwych środkach zaradczych i potencjalnych źródłach finansowania rozwoju sieci,. Zapraszamy do obejrzenia wywiadu.