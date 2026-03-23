Zdecydowana większość firm posiada stronę WWW

Według danych Clutch, 71% małych firm posiada stronę internetową. 46% zarządza nią samodzielnie – zajmują się tym pracownicy. 24% takich przedsiębiorstw używa witryny do prezentacji produktów i usług. Strona ma wiele zastosowań – służy nie tylko do prezentacji oferty, ale również może wspierać rekrutację pracowników, zapewniać różne możliwości kontaktu, dostarczać wiedzę na temat produktów lub usług firmy. Budując witrynę, warto wziąć pod uwagę wszystkie obszary wykorzystania, które są adekwatne do profilu Twojej działalności. Nie wystarczy, że strona istnieje. Ona ma pełnić konkretne funkcje oraz realizować cele biznesowe.

Reklama

Przygotuj się na to, że budowa skutecznej witryny wymaga czasu. W przypadku małej strony firmowej to około 4-8 tygodni. CEO zdają sobie już sprawę, że nie warto tworzyć takiego serwisu jak najszybciej. Większe znaczenie ma wykonanie strony, która będzie skuteczna sprzedażowo, użyteczna i spełniająca oczekiwania użytkowników.

Według Nielsen Norman Group każdy dolar zainwestowany w user experience przynosi 100 dolarów zwrotu. Witryna składa się z wielu elementów, które wymagają dopracowania – trzeba podjąć decyzje, które mają duży wpływ na późniejszą skuteczność biznesową. Dzięki temu strona staje się cennym aktywem firmy.

Projektowanie skutecznej strony WWW

Każdy etap tworzenia witryny firmowej wymaga dopracowania. Kilka czynników ma ogromny wpływ na to, jak strona jest odbierana. Jednym ze szczególnie istotnych jest szybkość – masz średnio zaledwie 50 milisekund na wywarcie pozytywnego wrażenia na użytkowniku. Jeśli będzie negatywne, prawdopodobnie szybko opuści stronę. Przed Tobą ważne decyzje, od których będzie zależeć, jak cennym aktywem stanie się Twoja strona internetowa i co dzięki niej zyskasz.

Wybór systemu CMS

Najkorzystniejszym rozwiązaniem dla Twojego biznesu mogłoby być stworzenie dedykowanej witryny całkowicie od zera, ale to rozwiązanie, które ma istotne wady. Jest drogie, wymaga długiego okresu oczekiwania, a w razie potrzeby modyfikacji możesz mieć problem ze znalezieniem innego wykonawcy niż firma, która zrealizowała stronę.

Smartbees, czyli agencja z kilkunastoletnim doświadczeniem w realizacji witryn firmowych, wykonuje projekty na popularnych systemach CMS typu open source – WordPress, Magento i Drupal. Zaletą takiego wyboru jest możliwość bazowania na sprawdzonych rozwiązaniach. Firma posiada gotowe wdrożenia, dzięki którym może zoptymalizować poszczególne elementy strony firmowej.

Te CMS-y już w ramach podstawowej wersji zapewniają wiele solidnych rozwiązań, ale i tak wymagają rozszerzeń. Który wybrać? To wymaga indywidualnej analizy. Smartbees realizuje projekty dla firm, które chcą rozwijać sprzedaż online w oparciu o WordPress. Z kolei na Drupalu tworzy m.in. zaawansowane serwisy korporacyjne. Aby ustalić, które rozwiązanie będzie lepsze w Twoim przypadku, skontaktuj się z agencją.

Wybór systemu CMS typu open source ułatwia późniejsze modyfikacje. Niektóre będziesz w stanie wykonać samodzielnie bez wiedzy programistycznej. Wystarczy, że użyjesz pluginów. Plusem takich platform jest ogromna społeczność ekspertów, z których pomocy możesz skorzystać w dowolnym momencie.

Uwzględnienie roli sprzedażowej strony

Nie buduj witryny firmowej, jak serwisu informacyjnego czy bloga. Aby uwzględnić sprzedażową rolę, warto trzymać się kilku zasad.

Strona powinna ładować się maksymalnie szybko. Według badania przeprowadzonego przez Portent najwyższą konwersję osiągają witryny, które ładują się w sekundę. Przy 4 sekundach wartość tego wskaźnika jest nawet 5 razy niższa. Szybkość wpływa również na widoczność organiczną w Google. Poza tym, użytkownik po kilku sekundach na stronie powinien wiedzieć, czym się zajmujesz i jakie problemy rozwiązuje Twój produkt lub usługa.

Oprócz tego:

umieść nagłówek z ofertą i CTA na górze strony;

dodaj moduły, które ułatwią Ci umieszczanie dowodów społecznych – w przypadku firmy remontowej może to być prezentacja metamorfozy remontowanego lokalu. Możesz też pokazać opinię wystawioną przez klienta w profilu firmy w Google;

zamieść opis ewentualnych pakietów, które oferujesz;

stwórz FAQ z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania;

dodaj formularz do pozyskiwania leadów – znakomicie sprawdza się w wielu branżach. Możesz tam umieścić formularz wyceny albo dać opcję zapisu na konsultację.

Warto też zintegrować witrynę z systemem CRM, newsletterem i analityką. Aby zoptymalizować stronę, koniecznie analizuj liczbę odwiedzin, czas przebywania na stronie, liczbę zapytań i zamówień. Dobrym pomysłem jest też weryfikacja, na jakich elementach strony skupiają się użytkownicy – czy na pewno na tym, co dla Ciebie kluczowe? Czy nic ich nie rozprasza?

Nie zapomnij o odpowiednim hostingu, który powinien zapewniać:

dyski SSD NVMe i najnowszą wersję PHP (aby strona była szybka),

dwuskładnikowe uwierzytelnienie,

ochronę przed DDoS,

system antyexploitowy (bezpieczeństwo witryny),

zabezpieczenia poczty (SPF, DKIM, DMARC),

regularne kopie zapasowe (najlepiej codziennie i utrzymywane przez kilka tygodni).

Długofalowy rozwój witryny

Zaprojektowanie od razu idealnej witryny jest bardzo trudne. Strona firmowa wymaga systematycznego monitoringu skuteczności i wprowadzania zmian. Coraz więcej przedsiębiorców współpracuje z wyspecjalizowanymi zespołami technologicznymi, takimi jak wspomniana wcześniej agencja Smartbees. Kluczem do sukcesu jest wybór partnera, który ma kompetencje developerskie, SEO i analityczne. Dzięki takiej współpracy strona firmowa jest regularnie monitorowana. Agencja szybko wykryje ewentualne błędy i zacznie działać, jeśli znajdzie potencjał do osiągania lepszych wyników.

Trendy w sieci zmieniają się dynamicznie. Użytkownicy z czasem mają inne oczekiwania i preferencje. Niektóre elementy przestają mieć znaczenie, a pojawiają się inne, które stają się kluczowe. Dzięki współpracy z doświadczonymi ekspertami witryna będzie cały czas skuteczna.

Projektowanie stron firmowych – najczęstsze błędy

Podczas tworzenia witryny można popełnić wiele błędów, które powodują, że strona nie będzie realizować zakładanych celów. Najczęstsze przyczyny problemów to:

przeładowanie treściami i grafiką – jeśli coś stale rozprasza użytkownika, trudno uzyskać oczekiwany efekt. Usuń zbędne elementy i pozostaw najważniejsze informacje;

skomplikowana nawigacja – zbyt rozbudowane menu i nieodpowiednio dopasowane nazewnictwo podstron utrudniają odnalezienie produktów, usług i innych treści;

brak wyraźnego wezwania do działania – użytkownik nie wie, co ma zrobić. Zadzwonić? Napisać? Przejść na inną podstronę? Nie rozumie, jaki powinien być kolejny krok;

nieczytelna oferta – jeśli odbiorca po upływie chwili wciąż nie wie, co mu oferujesz, najprawdopodobniej nie skorzysta z oferty;

zbyt wolne ładowanie – użytkownicy rzadko chcą czekać kilka sekund, aż strona się załaduje. Konieczne jest zapewnienie szybkiego działania witryny;

brak optymalizacji pod SEO i LLM-y – ruch organiczny z wyszukiwarek i modeli językowych jest bardzo istotny. Niezoptymalizowana strona nie ma większych szans na osiągnięcie zadowalających wyników;

zbyt długie formularze kontaktowe – powinny być maksymalnie uproszczone i zawierać podpowiedzi dotyczące treści, które należy dodać w poszczególnych polach;

brak analityki – skuteczność witryny powinna być stale monitorowana, a na podstawie uzyskanych danych wdrażane zmiany;

nieprawidłowe działanie na mobile – należy stale dbać o to, aby witryna była dostosowana do urządzeń mobilnych.

Aby uniknąć tych błędów, warto współpracować z doświadczoną agencją nie tylko na etapie realizacji strony, ale również po jej wdrożeniu. Firma będzie monitorować stan strony i sugerować niezbędne modyfikacje.

