Krajowa Administracja Skarbowa poinformowała w piątek, że Mazowiecka KAS odkryła nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych spółki, która działa w branży energetycznej. Chodzi o podwójne ewidencjonowanie faktur.

Zdublowane faktury VAT w branży energetycznej. KAS odzyskała ponad 11 mln zł dla budżetu

Jak wskazano w komunikacie, firma księgowała dwukrotnie te same faktury, a następnie oba wykorzystywała zdublowane dokumenty do rozliczeń podatku VAT. KAS poinformowała, że "dzięki skutecznym działaniom analitycznym oraz podjęciu czynności kontrolnych ustalono, że w złożonych deklaracjach dla podatku od towarów i usług (VAT) Spółka zaniżyła podatek należny o podatek naliczony zawarty w podwójnie księgowanych fakturach".

Faktury dotyczyły głównie zakupu środków trwałych, usług niematerialnych oraz towarów i usług związanych z działalnością energetyczną spółki. Po zakończeniu kontroli spółka nie kwestionowała ustaleń. Skorygowała deklaracje VAT w zakresie objętym kontrolą i wpłaciła zaległy podatek w wysokości 11 229 976 zł. Do tej kwoty doliczone zostały odsetki w wysokości 257 003 zł.