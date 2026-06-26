Forsal logo

KAS wykryła zdublowane faktury VAT na 230 mln zł. Spółka energetyczna zapłaciła ponad 11,2 mln zł zaległości

Oliwia Zielińska
oprac. Oliwia Zielińska
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
dzisiaj, 10:44
faktura, vat, pieniądze, kontrola
Kontrola KAS. Do budżetu państwa wróciło ponad 11 mln zł/Shutterstock
Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie wykrył nieprawidłowości w rozliczeniach VAT spółki z sektora energetycznego. KAS poinformowała, że firma podwajała te same faktury, zaniżając należny podatek. Do budżetu państwa wróciło ponad 11,2 mln zł zaległości podatkowych wraz z odsetkami.

Krajowa Administracja Skarbowa poinformowała w piątek, że Mazowiecka KAS odkryła nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych spółki, która działa w branży energetycznej. Chodzi o podwójne ewidencjonowanie faktur.

Zdublowane faktury VAT w branży energetycznej. KAS odzyskała ponad 11 mln zł dla budżetu

Jak wskazano w komunikacie, firma księgowała dwukrotnie te same faktury, a następnie oba wykorzystywała zdublowane dokumenty do rozliczeń podatku VAT. KAS poinformowała, że "dzięki skutecznym działaniom analitycznym oraz podjęciu czynności kontrolnych ustalono, że w złożonych deklaracjach dla podatku od towarów i usług (VAT) Spółka zaniżyła podatek należny o podatek naliczony zawarty w podwójnie księgowanych fakturach".

Faktury dotyczyły głównie zakupu środków trwałych, usług niematerialnych oraz towarów i usług związanych z działalnością energetyczną spółki. Po zakończeniu kontroli spółka nie kwestionowała ustaleń. Skorygowała deklaracje VAT w zakresie objętym kontrolą i wpłaciła zaległy podatek w wysokości 11 229 976 zł. Do tej kwoty doliczone zostały odsetki w wysokości 257 003 zł.

Zobacz również
INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: KAS
Oliwia Zielińska
oprac. Oliwia Zielińska

Specjalizuje się w tematach z pogranicza bezpieczeństwa, finansów i technologii. Publikuje w serwisach Grupy INFOR, m.in. na Dziennik.pl i Forsal.pl.

Zobacz wszystkie artykuły tego autora30 mln zł dla NGO ze wsi i małych miast. Można otrzymać do 50 tys. zł dotacji. Nabór do 8 lipca 2026 r. »
Tematy: podatekKASVATfirma
Powiązane
Te dzielnice Warszawy wyludniają się najszybciej. Z tych miejsc "uciekają" mieszkańcy
Te dzielnice Warszawy wyludniają się najszybciej. Z tych miejsc "uciekają" mieszkańcy
European,Union,Money,Currency,Euro,Different,Paper,Notes,And,Coins
Euro w Polsce? Komisja Europejska stawia sprawę jasno
Elektrownia jądrowa w woj. pomorskim. Podczas badań gruntu trafiono na wody artezyjskie
Budowa elektrowni jądrowej ruszy w 2029 roku? Kluczowe ryzyko to urzędnicy
Zobacz
|
Polska przerzuca czołgi na wschód. Ogromny transport dotarł do Lublina
Polska przerzuca czołgi na wschód. Ogromny transport dotarł do Lublina
Zarobki lekarzy pod lupą. UODO ostrzega: informacje o wynagrodzeniach konkretnych osób będzie wiązać się z ryzykiem ich profilowania
Zarobki lekarzy pod lupą. UODO ostrzega: informacje o wynagrodzeniach konkretnych osób będą wiązać się z ryzykiem ich profilowania
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj