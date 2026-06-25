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Euro w Polsce? Komisja Europejska stawia sprawę jasno

Weronika Papiernik
oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
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dzisiaj, 11:53
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Euro w Polsce? Bruksela mówi "nie"/Shutterstock
Najnowszy raport konwergencji Komisji Europejskiej (KE) wskazuje, że Polska, podobnie jak inne kraje UE pozostające poza strefą euro, nie jest obecnie gotowa na przyjęcie wspólnej waluty. Dokument potwierdza, że perspektywa wejścia Polski do strefy euro pozostaje odległa, co wynika z niespełnienia większości wymaganych tzw. kryteriów z Maastricht.

Kiedy euro w Polsce? Raport Komisji Europejskiej

Ocena KE, do której dotarła "Rzeczpospolita", obejmuje pięć kluczowych obszarów: stabilność cen, stan finansów publicznych, długoterminowe stopy procentowe, stabilność kursu walutowego oraz zgodność przepisów. Polska nie spełnia czterech z nich

  • Finanse publiczne: To najpoważniejsze wyzwanie. Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2025 roku wyniósł 7,3 proc. PKB, przy unijnym limicie 3 proc. Ponadto prognozowany jest wzrost zadłużenia publicznego - z 59,7 proc. do 68,3 proc. PKB w ciągu dwóch najbliższych lat.
  • Inflacja: Średnia inflacja z 12 miesięcy (do maja 2026 r.) wyniosła 2,9 proc., przekraczając wyznaczoną przez KE wartość referencyjną na poziomie 2,7 proc.
  • Stopy procentowe: Długoterminowe stopy procentowe w Polsce osiągnęły poziom 5,4 proc., przy maksymalnej dopuszczalnej wartości 5,1 proc.
  • Mechanizm ERM II: Polska nie uczestniczy w tym mechanizmie, który jest obowiązkowym etapem poprzedzającym przyjęcie wspólnej waluty.

Euro w Polsce. Brak harmonogramu zmian

Komisja Europejska wskazała również na konieczność dostosowania polskich przepisów prawnych do standardów unijnych. Zastrzeżenia dotyczą funkcjonowania Narodowego Banku Polskiego, w tym zapisów w Konstytucji RP oraz ustawy o NBP. Warto zaznaczyć, że w Polsce temat przyjęcia euro nie jest obecnie priorytetem gospodarczym. Rząd nie przedstawił żadnego harmonogramu działań, które miałyby przybliżyć kraj do spełnienia niezbędnych wymogów.

Sytuacja w innych krajach

Problem braku pełnej gotowości do przyjęcia euro nie dotyczy tylko Polski. Raport KE obejmujący także Czechy, Węgry, Rumunię i Szwecję wykazał, że żadne z tych państw nie spełnia obecnie wszystkich wymogów. Najwyższy stopień konwergencji wykazują Czechy i Szwecja (spełniają trzy z pięciu kryteriów), jednak również one nie uczestniczą w mechanizmie ERM II, co wyklucza szybkie przejście na wspólną walutę.

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Źródło: forsal.pl
Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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Tematy: PolskaKomisja Europejskaeurowaluta
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European,Union,Money,Currency,Euro,Different,Paper,Notes,And,Coins
Euro w Polsce? Komisja Europejska stawia sprawę jasno
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