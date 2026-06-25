Kiedy euro w Polsce? Raport Komisji Europejskiej

Ocena KE, do której dotarła "Rzeczpospolita", obejmuje pięć kluczowych obszarów: stabilność cen, stan finansów publicznych, długoterminowe stopy procentowe, stabilność kursu walutowego oraz zgodność przepisów. Polska nie spełnia czterech z nich

Finanse publiczne : To najpoważniejsze wyzwanie. Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2025 roku wyniósł 7,3 proc. PKB, przy unijnym limicie 3 proc. Ponadto prognozowany jest wzrost zadłużenia publicznego - z 59,7 proc. do 68,3 proc. PKB w ciągu dwóch najbliższych lat.

: To najpoważniejsze wyzwanie. Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2025 roku wyniósł 7,3 proc. PKB, przy unijnym limicie 3 proc. Ponadto prognozowany jest wzrost zadłużenia publicznego - z 59,7 proc. do 68,3 proc. PKB w ciągu dwóch najbliższych lat. Inflacja : Średnia inflacja z 12 miesięcy (do maja 2026 r.) wyniosła 2,9 proc., przekraczając wyznaczoną przez KE wartość referencyjną na poziomie 2,7 proc.

: Średnia inflacja z 12 miesięcy (do maja 2026 r.) wyniosła 2,9 proc., przekraczając wyznaczoną przez KE wartość referencyjną na poziomie 2,7 proc. Stopy procentowe : Długoterminowe stopy procentowe w Polsce osiągnęły poziom 5,4 proc., przy maksymalnej dopuszczalnej wartości 5,1 proc.

: Długoterminowe stopy procentowe w Polsce osiągnęły poziom 5,4 proc., przy maksymalnej dopuszczalnej wartości 5,1 proc. Mechanizm ERM II: Polska nie uczestniczy w tym mechanizmie, który jest obowiązkowym etapem poprzedzającym przyjęcie wspólnej waluty.

Euro w Polsce. Brak harmonogramu zmian

Komisja Europejska wskazała również na konieczność dostosowania polskich przepisów prawnych do standardów unijnych. Zastrzeżenia dotyczą funkcjonowania Narodowego Banku Polskiego, w tym zapisów w Konstytucji RP oraz ustawy o NBP. Warto zaznaczyć, że w Polsce temat przyjęcia euro nie jest obecnie priorytetem gospodarczym. Rząd nie przedstawił żadnego harmonogramu działań, które miałyby przybliżyć kraj do spełnienia niezbędnych wymogów.

Sytuacja w innych krajach

Problem braku pełnej gotowości do przyjęcia euro nie dotyczy tylko Polski. Raport KE obejmujący także Czechy, Węgry, Rumunię i Szwecję wykazał, że żadne z tych państw nie spełnia obecnie wszystkich wymogów. Najwyższy stopień konwergencji wykazują Czechy i Szwecja (spełniają trzy z pięciu kryteriów), jednak również one nie uczestniczą w mechanizmie ERM II, co wyklucza szybkie przejście na wspólną walutę.