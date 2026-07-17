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Kwalifikacja wojskowa 2027. MON szykuje wezwania dla 245 tys. Polaków. Kto musi się stawić przed komisją?

Weronika Papiernik
oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
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dzisiaj, 11:02
kwalifikacja wojskowa, wojsko, lekarz, żołnierz
Obowiązkowa kwalifikacja wojskowa 2027. Kto musi się stawić przed komisją?/Shutterstock
Resort obrony planuje objąć badaniami niemal ćwierć miliona mieszkańców Polski, sprawdzając ich gotowość do pełnienia powinności wobec kraju. Nadchodzący cykl rejestracji obejmie przede wszystkim młodych mężczyzn wkraczających w dorosłość, ale także wybrane grupy kobiet posiadających deficytowe kwalifikacje zawodowe. Za zignorowanie urzędowego wezwania przewidziano dotkliwe sankcje, w tym możliwość interwencji służb porządkowych.

Kwalifikacja wojskowa 2027: Harmonogram i najważniejsze zasady

Ministerstwo Obrony Narodowej opublikowało projekt rozporządzenia regulującego przebieg kwalifikacji wojskowej w 2027 roku. Zgodnie z planem, akcja rozpocznie się 15 stycznia, a właściwe badania przed komisjami potrwają od początku lutego do końca maja. Łącznie wezwanie otrzyma około 245 tysięcy osób. Dokument, tworzony w porozumieniu z MSWiA, stanowi realizację corocznego obowiązku wynikającego z ustawy o obronie Ojczyzny i znajduje się obecnie na etapie uzgodnień.

Kogo obejmą wezwania?

Główną grupę kwalifikacyjną stanowią mężczyźni urodzeni w 2008 roku, czyli rocznik wchodzący w dorosłość. Obowiązek stawiennictwa dotyczy jednak szerszego grona osób. Wezwani zostaną również mężczyźni urodzeni w latach 2003-2007, jeśli nie mają jeszcze określonej kategorii zdolności do służby, a także osoby, które w latach 2025-2026 uzyskały kategorię czasowej niezdolności (B). Do komisji wezwane będą ponadto kobiety z roczników 2000-2008, które w 2027 roku kończą naukę na kierunkach kluczowych dla armii, takich jak medycyna, psychologia czy wybrane specjalności techniczne. Do kwalifikacji mogą również dobrowolnie przystąpić osoby do 60. roku życia, które nie posiadają jeszcze kategorii zdolności do służby.

Przebieg procedury i ocena zdolności

Proces kwalifikacji opiera się na badaniach medycznych i psychologicznych, których celem jest ustalenie zdolności do ewentualnej służby. Komisja przypisuje badanym jedną z czterech kategorii:

  • A (zdolny do służby),
  • B (czasowo niezdolny),
  • D (niezdolny do służby w czasie pokoju)
  • E (trwale i całkowicie niezdolny do służby).

Po zakończeniu procedury każda osoba otrzymuje zaświadczenie o uregulowanym stosunku do służby wojskowej oraz stopień szeregowego. Po 14 dniach od stawienia się przed komisją osoba, która nie wyraziła chęci wstąpienia do wojska, automatycznie trafia do tzw. pasywnej rezerwy.

Obowiązek stawiennictwa i konsekwencje nieobecności

Udział w kwalifikacji jest prawnym obowiązkiem, a wezwania są rozsyłane przez lokalne władze samorządowe: wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast. Dokumenty powinny zostać dostarczone co najmniej siedem dni przed wyznaczonym terminem. Osoby, które z ważnych przyczyn nie mogą stawić się na badanie, muszą niezwłocznie poinformować o tym urząd, aby ustalić nową datę. Niestawienie się bez uzasadnienia wiąże się z groźbą kary grzywny lub przymusowego doprowadzenia przez policję. Choć obowiązkowa służba wojskowa w Polsce pozostaje zawieszona od 2008 roku, to, jak podkreślono "przepisy zawarte przede wszystkim w ustawie o obronie ojczyzny przewidują możliwość jej przywrócenia np. w kryzysowej sytuacji".

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Źródło: forsal.pl
Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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Tematy: MONkwalifikacja wojskowawezwanie do wojska
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