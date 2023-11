"Coraz więcej przedsiębiorców z branży handlowo-usługowej zaczyna interesować się sprzedażą w internecie. Prawie 44 proc. ankietowanych oferuje już swoje usługi online. Ponad połowa respondentów jednak wciąż tego nie robi (56 proc.)" - podano w opublikowanym raporcie. Dodano, że w badaniu Fiserv Polska, właściciela marki PolCard from Fiserv, ankietowani najczęściej uzasadniali taką decyzję tym, że ich produkty lub usługi nie nadają się do sprzedaży online (66 proc.) bądź ich klienci nie oczekują od nich rozpoczęcia działalności w internecie (21 proc.).

Według raportu „Płatności bezgotówkowe w polskich MŚP” zrealizowanego przez PolCard from Fiserv, ponad 33 proc. polskich MŚP z sektora handlowo-usługowego sprzedaje usługi lub produkty na własnej stronie internetowej, natomiast 8 proc. swoją ofertę udostępnia na platformach typu marketplace np. Allegro, OLX. Media społecznościowe wybiera zaś 2 proc.

Autorzy raportu zwrócili uwagę, że 56 proc. ankietowanych nadal nie oferuje sprzedaży produktów ani usług w internecie.

Prezes Fiserv Polska Krzysztof Polończyk podkreślił, że wraz z rozwojem technologii coraz więcej przedsiębiorstw rozpoczyna swoją działalność w internecie. Jego zdaniem w znacznym stopniu przyczyniła się do tego również pandemia. "Obecne wyniki naszego badania wskazują jednak, że duży odsetek polskich MŚP wciąż nie oferuje sprzedaży online" - wskazał Polończyk, cytowany w informacji.

Jak ocenił, taki rodzaj oferowania produktów czy usług przynosi korzyści zarówno konsumentom, jak i przedsiębiorcom. "Sprzedaż online umożliwia m.in. dotarcie do szerszego grona odbiorców i zdobycie nowych klientów. Jest to szczególnie ważne, ponieważ jak wynika z naszego badania prawie 45 proc. ankietowanych wskazała właśnie pozyskanie nowych klientów jako największe wyzwanie" - dodał.

Dlaczego firmy nie sprzedają online?

W informacji wskazano, że ponad dwie trzecie polskich MŚP, które nie sprzedają w internecie uważa, że ich produkty lub usługi nie nadają się do oferty online (66 proc.). Co piąty przedsiębiorca twierdzi natomiast, że jego klienci nie oczekują od niego rozpoczęcia działalności w internecie (21 proc.). Prawie 5 proc. ankietowanych uważa, że nie znajdzie odbiorców dla swoich usług czy produktów w tym kanale, a podobny odsetek nie sprzedaje online z powodu możliwych kosztów wynikających ze stworzenia, a następnie obsługi sklepu internetowego (prawie 5 proc.). Natomiast 2 proc. respondentów uważa, że przeniesienie swojej działalności do przestrzeni online jest zbyt skomplikowane - podano.

Przywołując dane z raportu CBRE „Trendy w omnichannel w Polsce” Polończyk zwrócił uwagę, że 75 proc. osób zamawia produkty online co najmniej raz w miesiącu.

Badanie zrealizowano na zlecenie Fiserv Polska, działającego pod marką PolCard from Fiserv, w ankiecie telefonicznej, przeprowadzonej przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w maju br. W badaniu uczestniczyła reprezentatywna grupa 500 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zajmujących się handlem i usługami. (PAP)