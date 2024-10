Handel w sobotę

Jak co sobotę wszystkie sklepy będą otwarte przez cały dzień. Niestety w niedzielę 13 października sklepy dużych sieci handlowych, hiper- i supermarkety oraz dyskonty będą zamknięte. Co oznacza, że o upominkach dla nauczycieli i dużych zakupach trzeba pomyśleć w sobotę. Na szczęście większość sieci handlowych ma otwarte sklepy od 6.00do 22.00, a niektóre nawet do 23.30. Dokładne godziny otwarcia konkretnych sklepów można znaleźć w Internecie, wpisując nazwę sieci handlowej oraz ulicę, przy której znajduje się wyszukiwany sklep.

Handel w niedzielę

W sytuacji awaryjnej w drugą niedzielę październikowa można zrobić zakupy w małych, osiedlowych placówkach handlowych. To oznacza, że w niedzielę 13 października otwarte będą m.in.:

małe sklepy osiedlowe obsługiwane przez właściciela lub osoby z jego rodziny,

stacje paliw,

punkty gastronomiczne typu kawiarnia, restauracja, winiarnia, czy bar

apteki i punkty apteczne,

placówki pocztowe,

kwiaciarnie.

Najczęściej te punkty handlowe są czynne od godziny 10.00 do 18.00, czasem nawet do 20.00. Wyjątkiem są całodobowe stacje benzynowe i całodobowe apteki, które jak sama nazwa wskazuje, są otwarte 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

Gdzie zamówić niedzielne zakupy z dostawą pod drzwi?

Wyłączone z zakazu handlu są sklepy internetowe. W niektórych sieciach, np. Żabce można zamówić zakupy z dostawą do domu. Po złożeniu pod drzwi klienta.

Niedziele handlowe 2024

W 2024 roku jest tylko siedem niedziel handlowych:

28 stycznia 2024 r.,

24 marca 2024 r.,

28 kwietnia 2024 r.,

30 czerwca 2024 r.,

25 sierpnia 2024 r.,

15 grudnia 2024 r.,

22 grudnia 2024 r.

Niestety, pięć pierwszych niedziel handlowych w tym roku niestety mamy już za sobą. Do końca października i w listopadzie ustawodawca nie przewidział możliwości zrobienia zakupów w niedzielę. Ostatnie niedziele handlowe w tym roku wypadają na dwa tygodnie przed Świętami Bożego Narodzenia, czyli 15 i 22 grudnia 2024 roku.