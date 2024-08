Ford Motor zmienia strategię dotyczącą sektora EV. Oprócz wycofania całkowicie elektrycznego trzyrzędowego SUV-a, którego premiera już została znacznie opóźniona, Ford dodatkowo odłoży na później wprowadzenie na rynek nowej generacji elektrycznego pickupa. Ponadto firma zmniejszy nakłady na rozwój sektora pojazdów elektrycznych. Obecnie wydatki na sektor EV będą na poziomie 30 proc. rocznych nakładów inwestycyjnych firmy, podczas gdy wcześniej sektor aut elektrycznych stanowił około 40 proc. rocznego budżetu na inwestycje – podała agencja Bloomberg.

W środę Ford ogłosił również, że aby sprostać chińskiej konkurencji w branży akumulatorów, zmienia plany dotyczące pozyskiwania baterii.

Rynek wyhamował Forda

Gdy prawie cztery lata temu dyrektor generalny Jim Farley objął stanowisko, początkowo przyspieszył przejście Forda na pojazdy elektryczne i zwiększył produkcję. Jednak w wyniku spadku popytu na auta elektryczne, jaki widoczny jest w ostatnim czasie na całym świecie, firma poniosła znaczne straty. Forda prognozuje, że jego jednostka pojazdów elektrycznych straci w tym roku aż 5,5 miliarda dolarów.

Na spowolnienie popytu na EV Ford odpowiedział zwiększeniem produkcji hybrydowych modeli gazowo-elektrycznych, które zostały lepiej przyjęte przez konsumentów.

Farley zakłada teraz, że Ford może produkować pojazdy elektryczne, których ceny będą porównywalne z cenami tradycyjnych pojazdów. W gamie nowych aut zasilanych akumulatorem znajduje się średniej wielkości pickup, który ma zadebiutować w 2027 roku. Nowe modele mają przynieść zysk w ciągu roku od ich wprowadzenia na rynek.

Farley jest szczególnie zadowolony z hybrydy zwanej pojazdami elektrycznymi o rozszerzonym zasięgu, czyli EREV, które zyskały popularność w Chinach. Pojazdy te wykorzystują mały silnik benzynowy do ładowania akumulatora pokładowego podczas jazdy, co umożliwia większy zasięg.

Duży SUV z innym napędem, koszt zmiany 1,9 mld dol.

Ford ostatecznie stwierdził, że nie zarobi na całkowicie elektrycznym dużym SUV-ie, dlatego rozważa obecnie technologię EV o rozszerzonym zasięgu dla swoich trzyrzędowych SUV-ów nowej generacji.

W wyniku zmiany planów Ford poniesie specjalny koszt niepieniężny w wysokości około 400 milionów dolarów związany z odpisem wartości aktywów produkcyjnych, których już nie będzie używać. Kanadyjska fabryka, w której miał powstać elektryczny SUV, ma teraz produkować wysoce dochodowe pick-upy z silnikami spalinowymi. Ponadto producent samochodów może również ponieść dodatkowe wydatki w wysokości do 1,5 miliarda dolarów, w tym wydatki specjalne związane z anulowaniem elektrycznego SUV-a i zmianą opcji układu napędowego na EREV.

Podczas gdy elektryczny SUV zostanie odsunięty na boczny tor, począwszy od 2026 roku Ford zamierza produkować nowy w pełni elektryczny van użytkowy w Ohio, a następnie dwa nowe pick-upy w 2027 roku.

Akumulatory szansą na poprawę wyników sektora EV Forda

Aby poprawić wyniki finansowe swojej działalności EV, Ford zwiększy udział w produkcji akumulatorów w USA, aby nadal kwalifikować się do ulg podatkowych dla produkcji uwzględnionych w ustawie administracji Bidena o redukcji inflacji z 2022 r.

Jak podaje Bloomberg, producent samochodów współpracuje z jednym ze swoich dostawców ogniw (południowokoreańskim LG Energy Solution), aby w przyszłym roku przenieść część produkcji akumulatorów potrzebnych do elektrycznych SUV-ów Mustang Mach-E z Polski do Holland w stanie Michigan.

BlueOval SK, spółka joint venture Forda z innym południowokoreańskim producentem ogniw, SK On, w połowie 2025 r. rozpocznie produkcję akumulatorów do obecnych furgonetek E-Transit.

Ford jest na dobrej drodze, aby rozpocząć produkcję tańszych akumulatorów litowo-żelazowo-fosforanowych, czyli LFP, w Michigan począwszy od 2026 roku. Producent samochodów spodziewa się, że będzie to pierwsza fabryka ogniw LFP w USA. Peoducent liczy na to, że akumulatory LFP z Michigan będą kwalifikować się do ulg podatkowych do 7500 USD dla konsumentów.

Farley powiedział, że średniej wielkości pickup, który będzie zasilany akumulatorem LFP wyprodukowanym w Michigan, będzie tańszy w posiadaniu i eksploatacji niż tradycyjny silnik spalinowy lub model hybrydowy.