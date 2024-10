Orlen wprowadza HVO100 na rynek niemiecki

HVO100 to biopaliwo II generacji, wytwarzane z olejów roślinnych oraz odpadów przemysłu spożywczego i gastronomii, w tym zużytych olejów spożywczych. Pozawala ono ograniczyć emisję gazów cieplarnianych nawet o 90 proc. w porównaniu do odpowiednika kopalnego. HVO100 można stosować zamiast tradycyjnego oleju napędowego w większości pojazdów z silnikiem wysokoprężnym, bez konieczności modyfikacji. Wprowadzenie HVO100 w Polsce będzie możliwe po zakończeniu trwających prac legislacyjnych, dotyczących wymagań jakościowych, wskazano.

"Paliwo HVO100 dostępne jest w dwóch lokalizacjach: w Boizenburgu nad Łabą i w Achim niedaleko Bremy. W najbliższym czasie sprzedaż będzie rozszerzona o kolejne stacje w Niemczech. Koncern przygotowuje się także do wprowadzenia paliwa HVO100 do swojej oferty w Czechach, gdzie prawnie także jest to możliwe" - czytamy w komunikacie.

Orlen rozszerza swoją ofertę o paliwa ekologiczne

W segmencie hurtowym w Czechach sprzedaż ruszy w I kwartale 2025 roku. Paliwo HVO100 będzie dystrybuowane z terminalu Paramo w Pardubicach, gdzie obecnie trwają przygotowania. Rozważana jest także sprzedaż tego paliwa w segmencie detalicznym.

"W Polsce trwają aktualnie podobne prace legislacyjne, których efektem ma być określenie wymagań jakościowych dla HVO100 i objęcie go pełną kontrolą jakości prowadzoną przez Inspekcję Handlową. W Europie paliwo to można zatankować już m.in. także w Finlandii, Belgii, Danii, Holandii, Szwecji oraz na Łotwie" - czytamy dalej.

Jednocześnie w Płocku zaawansowana jest budowa instalacji do produkcji HVO, o wydajności 300 tys. ton gotowego biokomponentu rocznie. Będzie ona przystosowana do przerobu szerokiej gamy surowców lipidowych, m.in. oleju rzepakowego (RSO) i posmażalniczego (UCO), a także ich mieszanek. Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na około 600 mln zł. Na terenie zakładu produkcyjnego w Płocku planowana jest także budowa infrastruktury na potrzeby biokomponentu HEFA do paliwa lotniczego SAF.

Orlen inwestuje w zrównoważony rozwój

"Rozpoczęcie sprzedaży HVO100 wpisuje się w strategiczny cel Grupy Orlen, systematycznego rozwoju oferty zrównoważonych paliw oraz redukcji emisji CO2" - podsumowano w materiale.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 372,64 mld zł w 2023 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.