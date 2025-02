Masowa akcja serwisowa Tesli. 380 tys. aut wezwanych do warsztatu

W Stanach Zjednoczonych Tesla wzywa do serwisu 380 tys. pojazdów. Powodem masowej akcji serwisowej jest awaria układu wspomagania kierownicy, która utrudnia kierowanie autem, szczególnie przy niskich prędkościach, co potencjalnie zwiększa ryzyko wypadku. To już druga masowa akcja serwisowa Tesli w tym roku.