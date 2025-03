Mercedes-Benz w ramach szerszego programu redukcji kosztów planuje kolejną redukcję miejsc pracy. Firma odmówiła podania liczby stanowisk, które zostaną zredukowane. Stwierdziła jedynie, że pracownicy produkcji nie zostaną objęci tymi działaniami. Ponadto kierownictwo zgodziło się na przedłużenie gwarancji bezpieczeństwa pracy do końca 2034 r.

Reklama

Masowych zwolnień nie będzie?

Reuters przypomina, że w zeszłym miesiącu na dorocznej konferencji wyników producenta samochodów, Harald Wilhelm, dyrektor finansowy firmy powiedział, że planuje outsourcing obszarów od finansów i zasobów ludzkich po zaopatrzenie, zmniejszając liczbę pracowników poprzez niezastępowanie pracowników przechodzących na emeryturę i negocjowanie dobrowolnych zwolnień.

Kontynuacja planu obniżek kosztów

Do 2027 r. Mercedes-Benz planuje obniżyć koszty produkcji o 10 proc. i podwoić tę kwotę do 2030 r. Obecnie przyjęty plan działania to nic innego jak kontynuacja planu redukcji kosztów rozpoczętego w 2020 r., który miał na celu obniżenie kosztów o 20 proc. w latach 2019–2025.