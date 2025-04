Zaangażowanie multimiliardera w administrację prezydenta USA Donalda Trumpa i jego skrajnie prawicowa polityka wzbudzają nieustające protesty w USA i w wielu innych krajach.

Europie postawa Elona Muska poważnie nadszarpnęła wizerunek niegdyś wiodącej marki pojazdów elektrycznych. To, według analityków, był kluczowy czynnik, który sprawił, że Tesla odnotowała w pierwszym kwartale tego roku 13 proc. spadek sprzedaży aut na Starym Kontynencie. To był najsłabszy wynik od prawie trzech lat.

Inwestorzy szykują się na najgorsze

Inwestorzy i analitycy szykują się na kolejny spadek sprzedaży Tesli w tym roku- zauważa Reuters.

Agencja cytuje wypowiedź Genea Munstera, który jest partnerem zarządzającym w Deepwater Asset Management. Za pośrednictwem platformy X Munster powiedział, że na pierwszy rzut oka, głównym czynnikiem stojącym za spadkiem dostaw w tym kwartale, są szkody wizerunkowe wyrządzone niedawno marce.

Munster szacuje, że dostawy w 2025 r. będą o 9 proc. niższe niż w ubiegłym roku, gdy Tesla sprzedała 1,79 mln samochodów. Analitycy Deutsche Bank spodziewają się 5 proc. spadku sprzedaży w tym roku.

Co na to Musk? W zeszłym roku szef Tesli obiecał 20–30 proc. wzrostu wolumenu w 2025 r. Jednak w styczniu już tego nie powtórzył, mówiąc zamiast tego, że Tesla „ciężko pracuje”, aby zwiększyć swoje roczne wolumeny.

Nie wszystko zależy od polityki

Aktywność polityczna dyrektora generalnego to nie jedyny problem Tesli. Klienci od dawna narzekają na starzejącą się linię produkcyjną tego producenta. Po porosty starzejące się modele Tesli nie wytrzymują konkurencji, a firma nic z tym nie robi.

Tymczasem chińscy producenci, na czele z BYD, w Chinach, czyli największym ryku aut elektrycznych na świecie, gdzie konkurencja jest szczególnie silna, wprowadzają coraz nowsze modele, które pod każdym względem, z powodzeniem konkurują z popularnym SUV-em Tesla Model Y. W Europie Tesla również traci grunt pod nogami.

Model Y w nowej odsłonie, ale nie wszędzie

Reuters przypomina, że firma odświeżyła Model Y, ale dostawy w Chinach rozpoczęły się pod koniec lutego. Inwestorzy będą obserwować, czy oferta odświeżonego modelu będzie miała wpływ na sprzedaż w kolejnych kwartałach.

Jednocześnie na innych rynkach Tesla nie podejmuje działań. Firma poinformowała, że przezbrojenie linii produkcyjnych pod kątem odświeżonego Modelu Y we wszystkich czterech fabrykach doprowadziło do utraty kilku tygodni produkcji w pierwszym kwartale.

Bunt przeciwko Muskowi

Poparcie Muska dla skrajnie prawicowej polityki w Europie i praca jako doradcy Trumpa w Departamencie Efektywności Rządowej (DOGE), gdzie nadzoruje drastyczne cięcia w zatrudnieniu pracowników federalnych USA i funduszy na projekty humanitarne, mogą okazać się dla Tesli jeszcze bardziej kosztowne - zauważa Reuters. Konsumenci buntują się przeciwko marce Muska

Samochody Tesla, salony sprzedaży i stacje ładowania uległy dewastacji. W proteście, przed salonami Tesli ustawiają się setki ludzi, wzywając konsumentów do bojkotu pojazdów i akcji firmy.

Jak ocenia analityk Wedbush Dan Ives, który jest znanym zwolennik Tesli, zaangażowanie Muska w DOGE „nie jest trwałe i im dłużej trwa, tym większe jest ryzyko dla firmy i może to doprowadzić do trwałego uszkodzenia wizerunku marki”. W środę Politico podało, że Musk planuje ustąpić ze stanowiska DOGE wcześniej niż oczekiwano, ale Biały Dom poinformował, że odejdzie to tego, gdy zakończy swoją pracę.

