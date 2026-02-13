Porozumienie ze związkami zawodowymi

„Dziś (13.02.) Zarząd JSW S.A. wraz z Reprezentatywnymi Związkami Zawodowymi przy udziale Wiceministra Aktywów Państwowych Grzegorza Wrony, podpisał Porozumienie w sprawie dostosowania poziomu kosztów pracy do aktualnych możliwości finansowych Spółki” - podała w komunikacie JSW.

Spółka dodała, że łączne oszczędności wynikające z zawartego porozumienia w latach 2026 - 2027 oszacowano na ok. 1,2 mld zł i powinno ono umożliwić również pozyskanie finansowania niezbędnego dla dalszego działania JSW.

Kondycja finansowa JSW

Grupa Kapitałowa JSW to spółka akcyjna, największy producent wysokiej jakości węgla koksowego w UE i jeden z wiodących producentów koksu używanego do wytopu stali. Podstawowa działalność grupy JSW to produkcja i sprzedaż węgla koksowego oraz produkcja, sprzedaż koksu i węglopochodnych. JSW prowadzi wydobycie w czterech kopalniach: Borynia-Zofiówka, Budryk, Knurów-Szczygłowice i Pniówek. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych.

JSW miała stratę netto po trzech kwartałach 2025 r. narastająco w wysokości 2,9 mld zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 7 mld zł, a wynik EBITDA minus 1,4 mld zł. W samym trzecim kwartale JSW wypracowała 2,3 mld zł przychodów ze sprzedaży, przy stracie brutto ze sprzedaży w wysokości 524 mln zł. EBITDA bez zdarzeń jednorazowych wyniosła minus 485 mln zł, a strata netto 794 mln zł.