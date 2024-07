Wszystkie firmy na świecie zajmujące się produkcją akumulatorów poszukują tańszych i bardziej przyjaznych dla środowiska sposobów produkcji. Firmy od Tesli przez Samsung SDI po LG, pracują nad technologią, która zrewolucjonizuje i obniży koszty produkcji ogniw. Mowa o technologii powlekania na sucho, która ma zastąpić energochłonny proces mokrego wytwarzania katod i elektrod anodowych, kluczowych elementów akumulatorów samochodów elektrycznych.

„Wśród konkurentów akumulatorów LG jest liderem” pod względem technologii powlekania na sucho, powiedział w wywiadzie dla Bloomberg News, Kim Je-Young, który w grudniu został dyrektorem ds. technologii w LG Energy Solution. Dodał też, że prace nad tym procesem firma LG rozpoczęła dekadę temu.

LG ujawnił harmonogram wdrożenia

Firma LG po raz pierwszy ujawniła harmonogram komercjalizacji rewolucyjnej technologii. Kim powiedział, że LG planuje ukończenie pilotażowej linii produkcyjnej do procesu powlekania na sucho w czwartym kwartale i rozpoczęcie produkcji na pełną skalę ma ruszyć w 2028 roku.

Dzięki suchej powłoce producenci akumulatorów mogą zaoszczędzić na energii, kosztach sprzętu i przestrzeni. Nie muszą inwestować w suszarki, ani systemy odzyskiwania rozpuszczalników. Kim szacuje, że metoda suchego powlekania elektrod może obniżyć koszty produkcji akumulatorów od 17 do 30 proc.

Inni też próbują, Tesla była pierwsza

Tesla w 2019 roku przejęła start-up Maxwell Technologies zajmujący się powlekaniem na sucho. Jednak próba wdrożenia tej technologii do produkcji ogniw akumulatorowych w Austin w Teksasie, nie była całkowitym sukcesem.

W 2020 r. Tesla promowała metodę suchą w przypadku elektrod. Jednak według agencji Reuters amerykański producent pojazdów elektrycznych był w stanie wdrożyć ten proces jedynie w odniesieniu do części anodowej akumulatora. Metoda Tesli nie działała w przypadku katody.

Volkswagen, który również próbuje opracować suchą powłokę w swojej firmie PowerCo, nazwał tę technologię „przełomem zasad gry”. W ocenie VW wdrożenie tej technologii może umożliwić firmom zużycie o 30 proc. mniej energii i 50 proc. mniej miejsca.

LG ma sposób na katodę

Eksperci twierdzą, że wytwarzanie katody metodą suchą jest trudniejsze niż w przypadku anody, ponieważ katody są zwykle wykonane z materiałów trudniejszych w obróbce.

Opracowywany przez firmę LG proces produkcji suchej elektrody można zastosować zarówno do katod, jak i anod, niezależnie od wielkości cząstek katody, powiedział Kim. Dodał, że zastosowanie produkcji suchych elektrod do katod o mniejszych rozmiarach cząstek jest bardzo trudne.

Przeciwstawić się Chińczykom

Firma LG stawia na przełomową innowację, taką jak suche powlekanie, aby zwiększyć swoje wysiłki w zakresie konkurowania z chińskimi producentami akumulatorów.

Jego udział w rynku akumulatorów do pojazdów elektrycznych spadł w tym roku do 12,6 proc. w porównaniu z 14,6 proc. rok wcześniej. Wynika to w dużej mierze z ekspansji chińskich graczy, takich jak Contemporary Amperex Technology i BYD. Średnia cena baterii litowo-żelazowo-fosforanowej (LFP) w Chinach spadła w kwietniu o 44 proc. do 53 dolarów za kilowatogodzinę – podaje BloombergNEF.