BYD to najlepiej sprzedająca się chińska marka samochodów. W drugim kwartale BYD sprzedał prawie 1 milion aut wszystkich typów, co umocniło odbicie po powolnym początku roku. Doskonały wynik sprzedażowy to efekt częściowo decyzji firmy o obniżeniu cen większości modeli podjętej na początku tego roku kosztem rentowności.

Jeśli chodzi o pojazdy całkowicie elektryczne, kwartalna sprzedaż giganta samochodowego z Shenzhen wynosząca 426 tys. sztuk, stawia go o krok od ponownego wyprzedzenia Tesli, jako największego sprzedawcy pojazdów elektrycznych na świecie.

Według prognoz analityków Tesla sprzedała w drugim kwartale łącznie 439 301 pojazdów elektrycznych, notując spadek sprzedaży na kluczowych rynkach, takich jak Chiny i Europa.

Rekordowa sprzedaż w drugim kwartale

W okresie od kwietnia do czerwca BYD sprzedało ogółem rekordową liczbę 982 747 samochodów osobowych. W czerwcu było to 340 211 elektrycznych i hybrydowych pojazdów osobowych, co również jest rekordem w ujęciu miesięcznym. Eksport również wzrósł o ponad 100 tys. po raz pierwszy od kwartału w związku ze wzrostem napięć handlowych.

Odzew ze strony Stanów Zjednoczonych, a ostatnio Unii Europejskiej, w związku z chińskim eksportem pojazdów elektrycznych, może podważyć globalne ambicje BYD na kluczowych rynkach. W Europie sprzedaż jest niska nawet przed całkowitym nałożeniem dodatkowych ceł.

Perspektywy na trzeci kwartał

„Perspektywy na trzeci kwartał mogą być inne” – powiedział w wywiadzie Yuqian Ding, szef China Autos Research w HSBC Qianhai Securities. „Popyt może być słaby, niektórzy producenci mogą uciekać się do agresywnych akcji cenowych, a do ich dyspozycji mogą być również niektóre promocje sezonowe”.

W drugim kwartale BYD wprowadziło na rynek Meksyku swój pierwszy hybrydowy pick-up, aby rozszerzyć swoją działalność na nowy typ pojazdu. Marka samochodów zaprezentowała także nową platformę hybrydową typu plug-in o zasięgu ponad 2000 km, co jeszcze bardziej zwiększy sprzedaż.

BYD sprzedało w tym roku 1,61 miliona pojazdów elektrycznych i hybrydowych, co stanowi wzrost o 29 proc. w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku, pozostając w tyle za swoim mniejszym rywalem Geely Automobile Holdings, który w tym samym okresie odnotował wzrost sprzedaży o 41 proc. Rywal BYD z siedzibą w Hangzhou podniósł w poniedziałek swój roczny cel sprzedaży o 5 proc. do 2 milionów aut. BYD pozostaje na dobrej drodze, aby do końca roku sprzedać 3,6 miliona sztuk.