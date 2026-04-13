Miesiąc wcześniej – w styczniu 2026 r. – świadczenie pobierało 9,8 tys. osób, ale jego przeciętna wysokość wyniosła 4188,63 zł.

Coraz mniej nauczycieli na nauczycielskim świadczeniu kompensacyjnym

Liczba nauczycieli pobierających to świadczenie w lutym 2026 r. była niższa niż rok, dwa i trzy lata wcześniej w tym samym okresie. W lutym 2025 r. świadczenia kompensacyjne pobierało 11,5 tys. osób, a ich przeciętna wysokość wynosiła 3981,54 zł. W lutym 2024 r. dane te przedstawiały się odpowiednio: 12,7 tys. osób i 3562,96 zł, w lutym 2023 r. – 13,4 tys. osób i 3018,90 zł, a w lutym 2022 r. – 13,8 tys. osób i 2650,26 zł.

Ważne Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne są odpowiednikiem emerytur pomostowych. W lutym 2026 r. pomostówki pobierało 38,3 tys. osób, a przeciętna ich wysokość wynosiła 5470,24 zł.

Kiedy nauczyciel może przejść na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne?

Zgodnie z ustawą o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych mogą one być przyznawane nauczycielom z 30-letnim stażem pracy, w tym z 20 latami pracy nauczycielskiej, i pracującym na co najmniej pół etatu. Wiek uprawniający do świadczenia ma wzrastać w latach 2014-2032, począwszy od 55. roku życia, aż do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. W latach 2025-2026 nauczyciel może je otrzymać, jeśli ukończy 56 lat (kobieta) i 61 lat (mężczyzna).

Świadczenia kompensacyjne przysługują nauczycielom pracującym w szkołach, przedszkolach, placówkach kształcenia ustawicznego, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach wychowawczych oraz nauczycielom zatrudnionym w publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych.

Od 1 stycznia 2026 r. grupa uprawnionych do kompensówek została rozszerzona o nauczycieli publicznych i niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych, centrów kształcenia zawodowego i branżowych centrów umiejętności, placówek artystycznych, bibliotek pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, a także nauczycieli zatrudnionych w okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.

Nauczyciele korzystający z kompensówek nie mogą dalej pracować w szkole, przedszkolu lub ośrodku (np. w niepełnym wymiarze godzin), nawet jeśli zajmowane stanowisko nie ma nic wspólnego z pracą dydaktyczną, pod sankcją zawieszenia świadczenia. Jeśli zaś nauczyciel podejmie inną pracę, to będzie nadal mógł pobierać pieniądze z tytułu świadczenia.

Przykład W 2022 r. w związku z pełnoskalową zbrojną agresją Rosji na Ukrainę i napływem uchodźców, w tym dzieci w wieku szkolnym, wprowadzono odstępstwa od tej zasady. Obowiązywały one do 31 sierpnia 2025 r.

Nauczyciele mogą wyliczyć wysokość świadczenia kompensacyjnego

Pieniądze na nauczycielskie świadczenia kompensacyjne nie pochodzą z odprowadzanych składek, lecz z budżetu państwa.

ZUS na swojej stronie internetowej udostępnił specjalny kalkulator do wyliczenia wysokości tego świadczenia. Każdy nauczyciel może – wpisując swoje podstawowe dane – obliczyć prognozowaną dla siebie wysokość świadczenia. (PAP)

