Koniec szybkiej budowy dróg?

Potencjalny kłopoty z dalszą budową dróg w Polsce. Jak informuje „Rz” firmy budowlane szykują się na walkę z GDDKiA. Chodzi o straty spowodowane budową w trudnych warunkach. „Firmy budujące drogi chcą zalać Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) falą wielomiliardowych pozwów za straty na umowach, które były podpisywane przed wybuchem wojny w Ukrainie” - pisze gazeta.

Powodem jest brak waloryzacji rekompensującej drastyczny wzrost kosztów inwestycji, ponieważ według analiz branżowych, obecne limity waloryzacyjne są oderwane od realiów rynkowych, a zdecydowana większość kontraktów już je przekroczyła lub przekroczy w trakcie realizacji.

To kolejny z problemów z którym mierzą się drogowcy. Jak ustalił niedawno „Forsal”, opóźnionych jest ponad połowa kontraktów. Wynika to nie z problemów wykonawców, a z przeciągających się procedury. Na decyzję ZRID, kluczową dla rozpoczęcia prac, czeka się obecnie 12-14 miesięcy, mimo że teoretycznie dokument powinien zostać rozpatrzony w 30 dni.

Nawet 3 mld zł

Dodaje, że według informacji Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa (PZPB), do występowania z takimi roszczeniami mają się szykować praktycznie wszyscy wykonawcy, a ich łączna wartość może przekroczyć 3 mld zł.

„Dla budżetu państwa będzie to obciążenie kilkakrotnie wyższe niż podniesienie limitu waloryzacji na wybranych kontraktach o 6 punktów procentowych” – powiedział cytowany przez „Rzeczpospolitą” wiceprezes PZPB Damian Kaźmierczak.

W ocenie gazety, to nie jedyne zagrożenie związane z trudną sytuacją wykonawców na budowach dróg. Zdaniem branżowych organizacji, brak rekompensaty wzrostu kosztów będzie skłaniał firmy do odstępowania od realizacji nierentownych umów. „W rezultacie budowa wielu odcinków dróg ekspresowych może zostać sparaliżowana” - informuje „Rz”.