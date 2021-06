"Celem nowelizacji jest implementacja unijnego pakietu e-commerce, ma on za zadanie uszczelnienie VAT-u w zakresie handlu internetowego i importu tak zwanych małych przesyłek do Unii Europejskiej. T o jest projekt, który ma zatamować napływ paczek z nieopodatkowanymi towarami z krajów trzecich do Unii Europejskiej" - powiedział na posiedzeniu komisji wiceminister finansów Jan Sarnowski.

"Problem jest istotny nie tylko dla budżetu ale przede wszystkim dla uczciwych unijnych przedsiębiorców ponieważ muszą konkurować z towarami, które trafiają do nas spoza wspólnoty tańsze o VAT, czyli w naszym przypadku nawet o jedną czwartą ceny" - dodał.

Wiceminister powiedział też, że wprowadzone zostaną nowe procedury, które ułatwią firmom spoza UE i podmiotom zarejestrowanych w Unii Europejskiej rozliczenie VAT-u.

Według autorów zmian, nowe przepisy mają przyczynić się do wyrównania szans unijnych przedsiębiorców w konkurowaniu w obszarze handlu elektronicznego z podmiotami z krajów trzecich, poprzez m.in.: zniesienie zwolnienia z VAT dla importu towarów w tzw. małych przesyłkach o wartości do 22 euro we wszystkich państwach członkowskich, objęcie interfejsów elektronicznych obowiązkiem zapłaty VAT od określonych transakcji realizowanych za ich pośrednictwem.

Zmiany mają prowadzić do pełniejszego odwzorowania zasady opodatkowania towarów lub usług w miejscu ich konsumpcji. Oznacza to, że przychody z VAT będą zasilać budżet państwa ostatecznego odbiorcy danego towaru lub usługi. Planowane jest zmniejszenie obciążeń i kosztów związanych z wypełnianiem obowiązków podatkowych poprzez uproszczenie i modernizację systemu VAT, jeśli chodzi o transgraniczny handel elektroniczny.

Ustawa wprowadza też ulgę związaną z wydatkami na wyposażenie pojazdów w urządzenia do poboru opłat w systemie e-TOLL. Chodzi o wprowadzenie ulgi podatkowej na wyposażenie pojazdów w urządzenia służące do poboru opłat w systemie e-TOLL. Przewiduje ona, że odliczyć od dochodu będzie można koszt nabycia w 2021 r. takich urządzeń i oraz ich utrzymania, w wysokości nie więcej niż 500 zł na jeden pojazd.(PAP)

