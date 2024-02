Jakie konta może zająć komornik?

Komornik może zająć konto bankowe dłużnika w celu egzekucji należności wobec wierzyciela. Procedura ta może być wszczęta na wniosek komornika, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędu Skarbowego, co wymaga formalnego postępowania egzekucyjnego. Może to nastąpić również wtedy, gdy wierzyciel nie wybierze sposobu egzekucji, a komornik ustali istnienie rachunku bankowego dłużnika w toku postępowania.

Zajęcie rachunku bankowego jest w praktyce najczęstszym sposobem egzekucji stosowanym w Polsce zarówno przez organy egzekucji sądowej, jak i administracyjnej. Zazwyczaj zajmowane są wszystkie konta w danym banku, jednak istnieje możliwość zajęcia innego rachunku dłużnika, włącznie z kontami oszczędnościowymi, rozliczeniowymi czy lokatami.

Ile komornik może zabrać z wypłaty?

Wraz z początkiem roku wzrosła kwota, jaką komornik może zająć z konta bankowego dłużnika. To bezpośrednio wiąże się ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, które od stycznia 2024 roku wynosi 4242 zł brutto. Wolne od zajęcia są środki wynoszą 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę. W efekcie kwota wolna od zajęć komorniczych na koncie bankowym wzrosła do 3 181,50 zł. Oznacza to, że zajęciu podlegają środki przekraczające tę kwotę, zarówno te obecnie znajdujące się na koncie, jak i te, które wpłyną w przyszłości.

Dla dłużników alimentacyjnych sytuacja jest jeszcze trudniejsza. W ich przypadku nie obowiązuje kwota wolna od potrąceń, a komornik może zająć nawet 60% wynagrodzenia, czyli niezależnie od wysokości dochodu, nie bierze się pod uwagę limitu minimalnego wynagrodzenia.