Twój e-PIT. Co pokazują liczby?

Podatnicy, korzystający z usługi Twój e-PIT, złożyli już ponad 1 mln formularzy PIT za 2023 rok, w tym:

919 tys. deklaracji PIT-37 ,

, 38,5 tys. deklaracji PIT-28 ,

, 18 tys. deklaracji PIT-38 ,

, 21 tys. deklaracji PIT-36 .

. 0,7 tys. deklaracji PIT 36L

1,7 tys. oświadczeń PIT-OP .

. 1,1 tys. deklaracji PIT-DZ.

„Usługa Twój e-PIT cieszy się ogromną popularnością. Mamy już ponad 1 mln złożonych zeznań w systemie. Zachęcam do korzystania z Twój e-PIT a także pozostałych usług, które oferujemy w e-Urzędzie Skarbowym” – podkreśla szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.

Twój e-PIT – jak skorzystać z usługi?

Podatnicy mogą skorzystać z usługi Twój e-PIT przez całą dobę. „Dostęp do usługi możliwy jest wyłącznie w e-Urzędzie Skarbowym (e-US), na stronie podatki.gov.pl” – przypomina resort finansów.

Jak zalogować się do e-Urzędu Skarbowego? Jak podaje MF, można to zrobić za pośrednictwem login.gov.pl, identyfikując się Profilem Zaufanym (PZ), e-Dowodem, poprzez bankowość elektroniczną lub aplikację mObywatel.

„Dodatkowo do samej usługi Twój e-PIT wciąż można zalogować się także danymi podatkowymi. Zachęcamy również do aktywowania usługi e-korespondencji przy okazji logowania do e-US w związku z rozliczeniem podatku” – zaznacza MF.