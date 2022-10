W kontekście obecnych wydarzeń, w rozważaniach trudno nie uwzględnić kryzysu naftowego lat 70. XX w. Niezależnie od wątku energetycznego i konsekwencji dla tego sektora (poszukiwanie alternatywnych źródeł energii wobec ropy naftowej) doszło wówczas do zacieśniania polityki pieniężnej w celu stłumienia inflacji. Jeśli jednak sięgnąć do doświadczeń okresu pandemii koronawirusa, to widać, jak ważne było podtrzymanie funkcjonowania przedsiębiorstw oraz gospodarki i nieodcinanie ich od finansowania. Wystarczy wyobrazić sobie, co by się stało, gdyby sparaliżowane z powodu obostrzeń pandemicznych firmy zostały pozostawione same sobie, bez żadnego wsparcia. Nasuwa się tu pewna analogia do kryzysu finansowego sprzed ponad dekady, przez który Polska przeszła de facto suchą stopą. NBP zapewniał wówczas bankom płynność w ramach Pakietu zaufania, i to zarówno w złotym, jak i w walutach obcych (poprzez swapy walutowe).