Co wiemy o tym programie dziś?

Nowy program rządu dla dzieci: Państwo zapłaci do 8000 zł na zatrudnienie opiekuna. I da dotację do 300 000 zł (wnioski do 31 sierpnia)

1) Program MRPiPS nazywa się „Pierwszy dzienny opiekun w gminie”.

2) Skorzystają samorządy , w których nie ma żadnej instytucji opieki nad dziećmi do lat trzech, czyli żłobków lub klubów dziecięcych. „Program jest adresowany do 38 gmin w województwie zachodniopomorskim”.

3) W 2024 r. na całą Polskę jest przeznaczone z budżetu 60 mln zł.

4) Wnioski można składać do 30 sierpnia 2024 r.

Dwie formy wsparcia dla opieki nad dziećmi

Wariant 1: dotacja do 300 tys. zł na dostosowanie obiektu do potrzeb małych dzieci oraz

Wariant 2: dofinansowanie funkcjonowania opiekuna (do 8 tys. zł miesięcznie na osobę). Dzienny opiekun może mieć pod opieką od pięciorga do ośmiorga dzieci. Powinna to być osoba z odpowiednimi kwalifikacjami, np. wykształceniem pedagogicznym.

Rząd informuje o nowym programie:

„Taka forma jest najbardziej zbliżona do rodzinnej, domowej opieki nad dziećmi. Sprawdzi się przede wszystkim w małych miejscowościach i wsiach, gdzie liczba urodzeń jest nieduża, nie ma więc potrzeby tworzenia w gminie żłobka. Opiekę dla kilkorga maluchów może tam zapewnić właśnie dzienny opiekun” – napisał wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski, zachęcając samorządowców do sięgania po środki z rządowego programu.

WAŻNE! 42% gmin w Polsce nie ma żadnej formy instytucjonalnej opieki nad dziećmi do lat.