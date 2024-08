Pensja ta i wskazane świadczenie są skorelowane w ten sposób, że ich podwyżki w danym roku są takie same.

Świadczenie pielęgnacyjne 3259 zł w 2025 r. Podwyżka. Jak to obliczyć?

Reklama

Etap 1 Pensja minimalna z 1 stycznia 2024 r. - 4242 zł brutto

Etap 2 Pensja minimalna na 1 stycznia 2025 r. - 4626 zł brutto

Reklama

Etap 3 - O ile wzrosła pensja minimalna 4242? Wzrosła o + 9,05% = 4626 zł

Etap 4 - Wskaźnik 9,05% stosujemy do kwoty świadczenia pielęgnacyjnego z 2024 r. - 2988 zł +9,05%= 3258,4 zł.

Etap 5 - Zaokrąglamy 3258,4 zł w górę do 3259 zł - i to jest kwota świadczenie pielęgnacyjne dla 2025 r.

WAŻNE! Podwyżka wyniesie 271 zł. To dużo mniejsza podwyżka w 2024 r., która wyniosła 530 zł (względem 2023 r.).

Powyższe wynika z art. 17 ust. 3a-3d ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615 z późn. zm.).

Podwyżka o 271 zł nie budzi entuzjazmu osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Ale w porównaniu z zasiłkiem pielęgnacyjnym, rodzinnym i dodatkami do rodzinnego, nie ma co narzekać. Tam jest dramatyczna sytuacja. Tu nie tylko nie ma podwyżki, ale zamrożenie progów dochodowych dla m.in. zasiłku rodzinnego i dodatkach do niego. Spowoduje to w 2025 r. spadek osób pobierających te zasiłki (z wyjątkiem zasiłku pielęgnacyjnego, gdzie nastąpi wzrost o około 50 000 osób uprawnionych.

Zasiłek pielęgnacyjny

W 2025 r. będzie go pobierało około 1 mln osób. W 2025 r. koszt dla budżetu około 2,6 mld zł. W 2023 uprawnionych było 948 000. Mamy tu zaplanowany na 2025 r. wzrost o około 50 000 osób, co jest bólem głowy ludzi "od budżetu". Zwłaszcza biorąc pod uwagę planowany spadek uprawnionych do zasiłku rodzinnego o 268 500 osób.

Wzrost o 50 000 osób wynika z braku kryteriów dochodowych, które mamy przy zasiłku rodzinnym.

Zasiłek rodzinny

W 2025 r. otrzyma go każdego miesiąca 743 000 osób. W 2023 r. roku beneficjentów tego zasiłku było 1 018 500. Mamy tu spadek o 275 500 osoby. Koszt w 2025 r. - około 1 mld zł po znacznym spadku w porównaniu do 2023 r. (prawie 1,4 mld zł).

Dodatki do zasiłku rodzinnego w 2025 r.

1) 13 700 osób i koszt 61 mln złotychw 2025 r. -dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (400 zł).

2) 47 900 osób i koszt 111 mln zł - dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka 193 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386 zł na wszystkie dzieci.

3) 83 400 osób i koszt 103 mln zł - dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego miesięcznie (dodatek wynosi od 90 zł do 110 zł);

4) 180 800 osób i koszt 200 mln zł - dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 95 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;

5) 93 400 osób i koszt 64 mln zł - dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (100 zł na dziecko);

6) 115 000 osób i koszt 78 mln zł - dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania;

7) 10 900 osób i koszt 11,4 mln zł - dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła;

8) 115 000 osób i 74 mln zł - dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła

Inne zasiłki

1) 3980 osób i koszt 30 mln zł - specjalny zasiłek opiekuńczy (620,00 zł miesięcznie);

2)41 000 osóbikoszt 453,7 mln zł - koszt świadczenia rodzicielskiego (1000 zł miesięcznie);

3)1900 osób i koszt 14,2 mln zł - zasiłek dla opiekuna (620 zł miesięcznie).

Zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym w 2024 r.

1) Poprzedni rząd wprowadził możliwość łączenia pracy zawodowej z pobieraniem świadczenia pielęgnacyjnego bez żadnych ograniczeń. Oznacza to, że po wprowadzeniu zmian, świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwać rodzicom oraz innym wymienionym opiekunom bez jakichkolwiek limitów dotyczących podejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Dotyczy to również sytuacji, gdy opiekun dziecka do 18. roku życia ma prawo do emerytury, renty lub innego świadczenia emerytalno-rentowego.

2) Opiekun, który otrzymuje świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach, opiekuje się więcej niż jednym dzieckiem do 18. roku życia z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności. Wtedy wysokość świadczenia zostanie zwiększona o 100% na drugie i każde kolejne dziecko. Warunkiem jest złożenie przez opiekuna wniosku o podwyższenie świadczenia. Przepis ten nie dotyczy dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych.

3) Wnioski można składać "na papierze" lub drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Emp@tia .

4) Zgodnie z przepisami przejściowymi, specjalny zasiłek opiekuńczy będzie mógł być nadal przyznawany po 31 grudnia 2023 r. na zasadzie ochrony praw nabytych, które są określone w przepisach przejściowych nowej ustawy. Ochrona ta obejmie również opiekunów, którzy otrzymali świadczenie pielęgnacyjne na starych zasadach obowiązujących do 31 grudnia 2023 r. Dlatego możecie zachować prawo do tych świadczeń na zasadzie ochrony praw nabytych. Dotyczy to świadczeń przyznanych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, jednak nie dłużej niż do końca okresu, na który prawo zostało przyznane.