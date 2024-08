O przepisach wydłużających ważność orzeczeń osób niepełnosprawnych do 30 marca 2025 r. informowaliśmy w poniższej publikacji:

Przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności wprowadził nowy art. 6bb USTAWY z dnia 24 lipca 2024 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Polecamy artykuł o tym jaką procedurę przyjęły MOPS wobec tego przepisu: MOPS: informacje o przedłużaniu orzeczeń o niepełnosprawności. Okres 30 września 2024 r. - 30 marca 2025 r. W tym karty parkingowe

Trzy wzory w sprawie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności

W artykule prezentujemy trzy wzory stosowane od sierpnia 2024 r. przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności z siedzibą w Sosnowcu:

Wzór 1 - wniosek w sprawie wydaniaorzeczenia o niepełnosprawności

Wzór 2 - wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla osoby poniżej 16 roku życia

Wzór 3 - wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności i wskazań dla celów korzystania z ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów.

Wzór nr 1 - W jakich sytuacjach składasz wniosek w sprawie wydaniaorzeczenia o niepełnosprawności

Poniżej wzór nr 1 do ściągnięcia w formacie PDF:

wniosek - orzeczenie o niepełnosprawności pobierz plik

Wzór składa się w trzech sytuacjach:

Sytuacja 1) Wniosek jest składany po raz pierwszy. W przypadku osób w wieku poniżej 16 roku życia w sytuacji tej mieści się taki stan faktyczny:

"Osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności (tj. osoba poniżej 16 roku życia ) i występująca (po raz pierwszy) o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (jako osoba powyżej 16 roku życia ) może wystąpić do powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności z wnioskiem o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu ważności posiadanego orzeczenia.)

Sytuacja 2Wniosek jest składany w związku z wygaśnięciem terminu ważności poprzedniego orzeczenia (wniosek składasz nie wcześniej niż 2 miesiące przed upływem ważności posiadanego orzeczenia)

Sytuacja 3.Wniosek jest składany w związku ze zmianą stanu zdrowia/

Wzór 1 - 13 celów złożenia wniosku w sprawie wydaniaorzeczenia o niepełnosprawności

Składając taki wniosek zwracasz się z prośbą o wydanie orzeczenia do celów (wybieramy właściwy):

1. odpowiedniego zatrudnienia,

2. szkolenia,

3. zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej,

4. uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej,

5. zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz techniczne ułatwiające funkcjonowanie,

6. korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji,

7. spełniania przesłanek określonych w Prawie o ruchu drogowym (karta parkingowa ),

8. korzystania ze świadczeń pomocy społecznej,

9. uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego,

10. uzyskania przez opiekuna świadczenia pielęgnacyjnego,

11. uzyskania prawa do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju,

12. uzyskania przez opiekuna urlopu wychowawczego w dodatkowym wymiarze,

13. korzystania z innych ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów, (tu trzeba je wymienić: ……).

Wzór 1 - opis zakresu samodzielności we wniosku w sprawie wydaniaorzeczenia o niepełnosprawności

Formularz "pyta" o zakres samodzielności wnioskodawcy, czyli:

1) wykonywanie czynności samoobsługowych (dot. np. higieny osobistej, załatwiania potrzeb fizjologicznych, spożywania posiłków, ubierania się,

przyjmowania leków).

2) Poruszanie się (dot. np. w obrębie mieszkania, w środowisku, korzystanie z środków lokomocji).

3) Prowadzenie gospodarstwa domowego (dot. np. robienia zakupów, gotowania, sprzątania, opłacania rachunków):

- w podziale na:

a) z opieką,

b) z pomocą,

c) samodzielnie.

Trzeba też umieścić w formularzu informacje o tym, czy:

1) Osoba niepełnosprawna może samodzielnie lub z pomocą osoby drugiej przybyć na posiedzenie składu orzekającego, (jeżeli nie, to

należy dołączyć zaświadczenie lekarskie potwierdzające niemożność wzięcia udziału w posiedzeniu z powodu długotrwałej, nie rokującej poprawy choroby),

2) Aktualnie toczy się w sprawie postępowanie przed innym organem orzeczniczym (Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych).

3) Pobierasz świadczenia rentowe z tytułu niezdolności do pracy,

4) Pobierasz świadczenie rentowe (renta szkoleniowa, renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy, renta rolnicza szkoleniowa, wojskowa renta inwalidzka, policyjna renta inwalidzka, renta inwalidzka I grupy, renta inwalidzka II grupy, renta inwalidzka III grupy, inne (jakie?).

Wzór 2 - Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności dla osoby poniżej 16 roku życia

Poniżej wzór do ściągnięcia w formacie PDF:

wniosek - orzeczenie o niepełnosprawności pobierz plik

W odróżnieniu od Wzoru nr 1 nie mamy tu 13 celów, którym ma posłużyć wniosek (np. (do uzyskanie zasiłku pielęgnacyjnego). Głównym elementem formularza są informacje o zakresie sprawowanej opieki i pielęgnacji takie jak:

1) Dziecko jest leżące, porusza się: stosownie do wieku, samodzielnie, o kulach, na wózku inwalidzkim, z pomocą drugiej osoby);

2) Przyjmuje pokarmy: stosownie do wieku, samodzielnie, jest karmione przez drugą osobę, wymaga stosowania specjalnej diety – jeśli tak to jakiej?;

3) Rodzaj ograniczenia innych czynności (np. mycie się, ubieranie, załatwianie czynności fizjologicznych) - samodzielnie, stosownie do wieku, z pomocą

4) Rodzaj i liczba zabiegów rehabilitacyjno-leczniczych wykonywanych w domu i poza domem w ciągu dnia, tygodnia, miesiąca.

5) Częstotliwość wizyt lekarskich w domu, poza domem, w tygodniu, w miesiącu.

Ważne też są dane dotyczące sytuacji społecznej dziecka w zakresie takich instytucji jak:

żłobek

przedszkole ogólnodostępne

przedszkole integracyjne

przedszkole specjalne

szkoła ogólnodostępna

szkoła ogólnodostępna z internatem

szkoła integracyjna

szkoła specjalna

szkoła specjalna z internatem

oddział integracyjny

oddział specjalny

ośrodek szkolno - wychowawczy.

Wzór 3 - Wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności i wskazań dla celów korzystania z ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów

Chodzi tutaj o art. 5a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności pobierz plik