Emeryci przegrali więc. Nowelizacja wykonuje wyrok TK. Trafiła do niego taka sprawa. Emeryt twierdził, że:

1) Dwie osoby posiadające tą sama łączną liczbę dni okresów składkowych, nieskładkowych i uzupełniających mają różną liczbę lat/ miesięcy i dni, w zależności od tego czy ich okresy są nieprzerwane czy przerywane.

2) Zróżnicowanie takie prowadzić będzie do szczególnie rażącego pokrzywdzenia niektórych osób.

3) Przeliczenie okresów pozbawia prawa do świadczenia przedemerytalnego z powodu braku wymaganego 40-lecia okresów składkowych, nieskładkowych i uzupełniających. Przeliczenie sumy dni na lata i miesiące, przy konsekwentnym przyjęciu, że miesiąc stanowi zawsze i tylko 30 dni, a rok 12 tak rozumianych miesięcy oznacza, że ubezpieczony posiada 40 lat, 6 miesięcy i dni okresów składkowych i nieskładkowych, co pozwoliłoby mu na przyznanie prawa do świadczenia przedemerytalnego.

4) Przeliczenie w sposób opisany jak poniżej pozbawia tego prawa.

Nowelizacja: Emeryci przegrali. Niekorzystna metoda dodawania lat, miesięcy i dni do okresów składkowych i nieskładkowych [Przykład]

W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251, 1429 i 1672 oraz z 2024 r. poz. 834, 858 i 1243) rząd wprowadza następujące zmiany:

Ważne Art. 5a. 1."Przy obliczaniu okresu składkowego i nieskładkowego dodaje się, osobno dla każdego z tych okresów, poszczególne lata, miesiące i dni. 2. Okresy niepełnych miesięcy oblicza się w dniach. Sumę dni zamienia się na miesiące, przyjmując za miesiąc 30 dni kalendarzowych, a sumę miesięcy zamienia się na lata, przyjmując pełne 12 miesięcy za jeden rok. 3. Jeżeli w zaświadczeniu stwierdzającym okresy zatrudnienia są podane dniówki robocze, a nie okresy zatrudnienia, sumę dni zamienia się na miesiące, przyjmując za miesiąc 22 dni robocze, a za okresy przed dniem 1 stycznia 1981 r. - 25 dni roboczych.”;

Nowelizacja: Dodawania lat, miesięcy i dni do okresów składkowych i nieskładkowych

Emerytura. Wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego

Nowelizacja realizuję sentencję wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 13 grudnia 2023 r., sygn. aktSK 109/20. Chodziło o to, że sposób obliczania okresów składkowych i nieskładkowych zawarto w rozporządzeniu. Rozporządzenie to stanowi, że przy obliczaniu okresu składkowego i nieskładkowego dodaje się, osobno dla każdego z tych okresów, poszczególne lata, miesiące i dni. Okresy niepełnych miesięcy oblicza się w dniach. Sumę dni zamienia się na miesiące, przyjmując za miesiąc 30 dni kalendarzowych; sumę miesięcy zamienia się na lata, przyjmując pełne 12 miesięcy za jeden rok. Jeżeli w zaświadczeniu stwierdzającym okresy zatrudnienia są podane dniówki robocze, a nie okresy zatrudnienia, sumę dni zamienia się na miesiące, przyjmując za miesiąc 22 dni robocze, a za okresy przed dniem 1 stycznia 1981 r. – 25 dni roboczych.

Trybunał nie kwestionował metody obliczania okresów składkowych i nieskładkowych. Rząd zaproponował więc przenieść już stosowaną metodę do ustawy.