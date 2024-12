Przykład

Wdowa 60 lat, jest uprawniona do renty rodzinnej po małżonku, który zmarł 4 lata wcześniej, oraz do emerytury policyjnej. Od 1 lipca 2025 r. nabędzie prawo do wypłaty renty rodzinnej łącznie z emeryturą policyjną. 6 września 2025 r. wdowa planuje wstąpić w nowy związek małżeński. 5 września 2025 r. utraci prawo do łącznej wypłaty świadczeń i będzie pobierała jedno z nich – korzystniejsze lub to, które sama wybierze.