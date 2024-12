O cofnięcie niekorzystnych przeliczeń kapitału emerytalnego na wysokość emerytury. W przykładowym wyroku przedstawionym w artykule chodziło o około 130 000 zł.

Wreszcie sąd nakazał ZUS wsteczne przeliczenie emerytury po obniżeniu kapitału emerytalnego o 137 361,57 zł

Wyrok:

1) Sąd Okręgowy zmienia decyzję ZUS i przyznaje emerytowi prawo do przeliczenia emerytury w wysokości bez zmniejszania o sumy kwot pobranych wcześniej emerytur od dnia 17 lipca 2024 r. (za trzy lata wstecz - jest to więc mniej niż chciał emeryt domagając się przeliczenia od 2017 r.)

2) Sąd Okręgowy stwierdza, że organ rentowy ponosi odpowiedzialność za nieustalenie ostatniej przesłanki niezbędnej do wydania decyzji od dnia 4 lipca 2024 r. (miesiąc od wyroku TK) do dnia zapłaty

Ważne UWAGA! Wzór ma charakter poglądowy, nie stanowi porady prawnej, emeryt przed jego zastosowaniem powinien skonsultować swoją indywidualną sytuację z adwokatem albo radcą prawnym.

Żeby uzyskać taki wyrok trzeba wnioskować do ZUS o ponowne przeliczenie emerytury, a potem skierować do sądu odwołanie.

Odwołanie do sądu - wzór (dotyczy odmowy ponownego przeliczenia emerytury)

Dane właściwego sądu, odwołanie składasz za pośrednictwem ZUS, nie ma opłaty

Odwołanie od decyzji ZUS z dnia ……. o odmowie ponownego przeliczenia emerytury

W dniu ….. złożyłem wniosek o ponowne przeliczenie emerytury. W dniu ….. ZUS wydał decyzję odmowną.

Wnoszę o zobowiązanie ZUS do ponownego przeliczenia mojej emerytury ……. (tu dane identyfikacyjne decyzji ZUS przyznającej emeryturę) i:

a) ponowne przeliczenie mojej emerytury od dnia …..,

b) wypłatę wyrównania (wraz z odsetkami) za okres wypłaty zaniżonej emerytury od dnia ….. ,

c) przeprowadzenie wszystkich zaległych waloryzacji ustalonej miesięcznie emerytury od dnia ….. .

Uzasadnienie odwołania

Odwołanie składam w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 4 czerwca 2024 r. (SK 140/20) i uzasadnieniem tego wyroku.

Jestem emerytem, który spełnia przesłanki do skorzystania z konstytucyjnej ochrony wynikającej z ww. wyroku.

Wnoszę o uznanie za moją własną:

1) sentencji orzeczenia i

2) argumentacji z uzasadnienia

- wyroku TK z 4 czerwca 2024 r. (SK 140/20).

Podstawa prawna: art. 83 ust. 2 i art. 83b ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 497 z późn. zm).

Dlaczego nie można po prostu załatwić tego przez ZUS?

ZUS odmawia wykonania poniższych dyspozycji sędziów TK powołując się, na to, że wyrok TK nie został opublikowany w Dzienniku Ustaw:

"Skutkiem niniejszego wyroku jest prawo wznowienia postępowania z mocy art. 190 ust. 4 Konstytucji. Przepis ten otwiera drogę do sanacji sytuacji prawnych, w których zastosowanie art. 25 ust. 1b u.e.r. wywołało konsekwencje zakwestionowane przez Trybunał. Będzie zatem stosował się do tych osób, które przed 6 czerwca 2012 r. zdecydowały się skorzystać z tzw. wcześniejszej emerytury Jednocześnie Trybunał podkreślił, że niniejszy wyrok wpłynie wyłącznie na sytuację osób, które nie nabyły prawa do emerytury wynikającej z osiągnięcia wieku emerytalnego przed 1 stycznia 2013 r. Tylko w ich wypadku doszło bowiem do niekonstytucyjnego zastosowania skarżonej normy prawnej, co było związane z ich nieświadomością co do skutku podjętej decyzji. W pozostałych wypadkach zaś uposażeni mieli świadomość zmian oraz możliwość uniknięcia ich konsekwencji, co słusznie zauważył Sąd Najwyższy w uchwale o sygn. akt III UZP 5/19, i co przekłada się na brak stosowalności niniejszego wyroku w stosunku do tych osób.

Z powszechnego charakteru wyroków Trybunału, o którym mowa w art. 190 ust. 1 Konstytucji i utraty mocy obowiązującej zaskarżonego przepisu (o czym stanowi art. 190 ust. 3 Konstytucji) wynika, że możliwość rozstrzygnięcia sprawy z pominięciem derogowanego przepisu odnosi się zasadniczo do wszystkich spraw, w których niekonstytucyjny przepis był podstawą orzeczenia o prawach osób uprawnionych, bez względu na to, kto i w jakim trybie zwrócił się do Trybunału z odpowiednim żądaniem. Jak wielokrotnie podkreślano w orzecznictwie Trybunału, pojęcie „wznowienia postępowania”, o którym mowa w art. 190 ust. 4 Konstytucji ma szersze znaczenie niż pojęcie „wznowienia” w sensie technicznym, przewidziane w odpowiednich procedurach regulowanych w ustawach i obejmuje wszelkie instrumenty proceduralne stojące do dyspozycji stron, organów i sądów, wykorzystanie których umożliwia przywrócenie stanu konstytucyjności orzeczeń (zob. np. postanowienie z 14 kwietnia 2004 r., sygn. SK 32/01, OTK ZU nr 4/A/2004, poz. 35)."