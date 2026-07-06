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Bezpieczeństwo finansowe ważniejsze niż szybki zysk. Tak inwestują Polacy

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
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dzisiaj, 08:48
Bezpieczeństwo finansowe ważniejsze niż szybki zysk. Tak inwestują Polacy
Bezpieczeństwo finansowe ważniejsze niż szybki zysk. Tak inwestują Polacy/Shutterstock
Polacy coraz śmielej wchodzą w świat inwestycji, ale wielu z nich robi to z poczuciem niepewności. Najnowszy raport pokazuje, że doświadczenie inwestycyjne ma już ponad dwie trzecie społeczeństwa, jednak wiedza finansowa wciąż nie nadąża za rosnącymi ambicjami. Dla większości inwestowanie nie jest drogą do szybkiego wzbogacenia się, lecz sposobem na zapewnienie sobie bezpieczeństwa finansowego i spokojniejszej przyszłości.

Polacy coraz chętniej inwestują. To jest ich największy cel

Doświadczenia inwestycyjne z ostatnich 12 miesięcy deklaruje 68 proc. Polaków, a główną motywacją do inwestowania pozostaje budowanie bezpieczeństwa finansowego – wynika z raportu Accolade Funds „Chcemy inwestować, ale nie wiemy jak”.

Najwyższą aktywność inwestycyjną deklarują osoby w wieku 35-44 lata, spośród których inwestowało 75 proc. respondentów. Niewiele niższy odsetek odnotowano wśród osób w wieku 45-54 lata (71 proc.) oraz w gronie najmłodszych dorosłych w wieku 18-24 lata (70 proc.).

Większe różnice pomiędzy grupami wiekowymi dotyczą nie samej skłonności do inwestowania, lecz wyboru instrumentów finansowych i podejścia do ryzyka.

Doświadczenia inwestycyjne częściej deklarują mężczyźni niż kobiety – odpowiednio 72 proc. i 63 proc.

Badanie pokazuje, że wraz z wiekiem rośnie popularność konserwatywnych form lokowania kapitału. Lokaty bankowe i konta oszczędnościowe wykorzystuje 57 proc. osób do 24. roku życia i 71 proc. respondentów w wieku 55 lat i więcej.

Tak inwestują Polacy w grupach wiekowych

Młodsi inwestorzy częściej sięgają po bardziej zróżnicowane instrumenty. Zainteresowanie kryptowalutami maleje wraz z wiekiem – od 14 proc. wśród osób w wieku 18-24 lata do 8 proc. w najstarszej grupie badanych. Z kolei inwestycje na rynku kapitałowym najczęściej deklarują osoby w wieku 25-54 lata, a zainteresowanie produktami emerytalnymi, takimi jak IKE, IKZE czy PPK rośnie do grupy 35-44 lata, po czym spada w starszych grupach wiekowych.

Nieruchomości pozostają jedną z najbardziej pożądanych grup aktywów. Respondenci postrzegają je jako atrakcyjną, relatywnie bezpieczną i zyskowną formę inwestowania, ale w praktyce inwestycje w nieruchomości deklaruje stosunkowo niewielu badanych. Zdaniem autorów wynika to przede wszystkim z wysokiego progu wejścia i ograniczonej dostępności takich inwestycji dla inwestorów indywidualnych.

Najczęściej inwestowanie w nieruchomości – zarówno w Polsce, jak i za granicą – deklarują osoby w wieku 25-34 lata.

Oto główna motywacja do inwestowania

Badanie pokazuje, że główną motywacją do inwestowania pozostaje bezpieczeństwo finansowe. Sześciu na dziesięciu respondentów wskazuje, że inwestuje, aby zabezpieczyć się na wypadek nieprzewidzianych wydatków. Budowanie majątku jako cel inwestowania wskazuje 49 proc. badanych, zabezpieczenie przyszłości – 42 proc., zwiększenie niezależności finansowej – 38 proc., a zabezpieczenie finansowe członków rodziny – 27 proc.

Raport został przygotowany na podstawie badania prof. Katarzyny Sekścińskiej z Uniwersytetu Warszawskiego. Wskazała ona, że motywacje inwestycyjne Polaków mają przede wszystkim charakter ochronny. Inwestowanie jest postrzegane głównie jako sposób zabezpieczenia przyszłości finansowej, ochrony oszczędności przed inflacją oraz budowania długoterminowej stabilności, natomiast znacznie rzadziej motywacją jest osiągnięcie szybkich i ponadprzeciętnych zysków.

Badanie przeprowadzono wśród 1048 dorosłych Polaków, którzy w ostatnim roku inwestowali lub planują inwestować w ciągu najbliższych 12 miesięcy oraz jednocześnie zgromadzili w ciągu ostatniego roku oszczędności na poziomie co najmniej 14 tys. zł.

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Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński

W mediach pracuje od ćwierćwiecza. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Agencji Informacyjnej Boss. Później były dzienniki ekonomiczne, Nowa Europa, Prawo i Gospodarka i Puls Biznesu. Z Inforem związany od 2008 r. Redaktor i wydawca strony głównej redakcji Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl). Zajmuje się tematyką motoryzacji, transportu, budownictwa, surowców, makroekonomii, a także technologii, demografii, pracy oraz polityki i bezpieczeństwa.

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Tematy: inwestycjefinanse osobistetwoje pieniądzetwoje finanse
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