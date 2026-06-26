Ponad połowa Polaków wydaje latem więcej

58 proc. Polaków przeznacza latem większy budżet na rozrywkę i przyjemności niż w pozostałych miesiącach roku – wynika z badania Santander Consumer Banku „Polaków portfel własny: Sezon na wydatki”. Najczęściej dodatkowe wydatki dotyczą spotkań towarzyskich, transportu oraz sezonowych zakupów.

Z badania wynika, że gotowość do zwiększania wydatków na letnie aktywności najczęściej deklarują osoby w wieku 50-59 lat (68 proc.) oraz mieszkańcy miast liczących do 50 tys. mieszkańców (67 proc.). Najbardziej ostrożni pod tym względem są respondenci w wieku 30-39 lat (51 proc.) oraz mieszkańcy wsi (49 proc.).

Sezonowe wydatki mocno obciążają budżety rodzin z dziećmi

Według autorów badania sezonowe wydatki mocniej wpływają także na budżety rodzin z dziećmi. Większy wpływ tej kategorii kosztów deklaruje 61 proc. osób wychowujących niepełnoletnie dzieci wobec 55 proc. respondentów, którzy nie mają dzieci na utrzymaniu.

Te wydatki rosną najszybciej

Najczęściej wskazywaną przyczyną wzrostu letnich wydatków są spotkania towarzyskie, takie jak grille czy przyjęcia w ogrodzie – odpowiedziało tak 36 proc. badanych. Na drugim miejscu znalazły się koszty transportu i paliwa związane z częstszymi wyjazdami (32 proc.). Co czwarty respondent wydaje więcej na sezonowe zakupy, m.in. letnią odzież i sprzęt (25 proc.), a niewiele mniej osób wskazuje na wyższe wydatki na jedzenie poza domem (24 proc.) oraz bilety na koncerty, festiwale i do parków wodnych (23 proc.).

Jednocześnie 17 proc. ankietowanych deklaruje wzrost wydatków związanych z pracami domowymi i remontami, a 15 proc. wskazuje, że ich budżet przeznaczany na przyjemności nie zwiększa się latem. Najrzadziej wymienianą kategorią były zajęcia i opieka nad dziećmi, np. półkolonie, które wskazało 6 proc. respondentów.

Pokoleniowe różnice priorytetów

„Nasze wakacyjne wybory pokazują, jak różnią się priorytety różnych pokoleń. Osoby po 60. roku życia najczęściej spośród wszystkich badanych deklarują, że ich sezonowe wydatki nie rosną. Jeśli jednak sięgają głębiej do portfela, to głównie z powodu transportu i paliwa, a nie jedzenia na mieście” – powiedział cytowany w komunikacie Patryk Perliński z Santander Consumer Banku.

„Inaczej wygląda to u najmłodszych w wieku 18-29 lat. Dla nich najmniej odczuwalne są koszty przejazdów, za to aż co trzeci z nich wydaje więcej na restauracje. Największymi entuzjastami spotkań towarzyskich, takich jak grille czy przyjęcia w ogrodzie, są natomiast trzydziesto- oraz pięćdziesięciolatkowie” - dodał.

Kwoty przeznaczane na letnią rozrywkę

Według badania najczęściej deklarowana kwota dodatkowych wydatków na letnią rozrywkę nie przekracza 500 zł miesięcznie – wskazało tak 31 proc. respondentów. Kolejne 28 proc. przeznacza na ten cel od 501 do 1000 zł miesięcznie. Wydatki w przedziale od 1001 do 2000 zł deklaruje 14 proc. badanych, a ponad 2000 zł miesięcznie wydaje 9 proc.

Badanie wskazuje, że wychowywanie dzieci znacząco podnosi wysokość dodatkowych letnich wydatków. Wśród rodziców 22 proc. przeznacza miesięcznie od 1000 do 2000 zł więcej niż zwykle, a 16 proc. wydaje ponad 2000 zł. W grupie osób bez małoletnich dzieci na utrzymaniu odsetki te wynoszą odpowiednio 8 proc. i 4 proc.