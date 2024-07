Gdzie tanio leczyć zęby? Jelenia Góra, Grójec, Wejherowo, Ostrołęka i inne miasta leżące w pobliżu metropolii pozwolą na duże oszczędności, nawet jeśli uwzględni się koszt dojazdu.

Reklama

Leczenie u stomatologa: bezpłatnie już było i raczej nie będzie

Długie kolejki w gabinetach dentystycznych na NFZ sprawiają, że Polacy są skazani na prywatną opiekę stomatologiczną. Ceny zabiegów związanych z leczeniem zębów przyprawiają o zawrót głowy i nic nie wskazuje na to, że sytuacja mogłaby się zmienić na korzyść pacjentów.

Eksperci rankomat.pl przeanalizowali ceny usług dentystycznych w ponad 150 gabinetach w Polsce. Okazuje się, że wystarczy wyjechać kilkadziesiąt kilometrów poza granicę dużego miasta, by zaoszczędzić nawet 25 procent.

Reklama

Eksperci mulitporównywarki rankomat.pl przeanalizowali ceny podstawowych usług dentystycznych w ponad 150 gabinetach na terenie największych aglomeracji miejskich i w mniejszych ośrodkach, leżących w tym samym regionie.

Do analizy zostały wybrane cztery najczęściej wykonywane zabiegi dentystyczne: wypełnienie ubytku, czyli tzw. plomba, leczenie kanałowe, usunięcie zęba oraz pakiet higienizacyjny (scalling i piaskowanie).

Jak komentuje wyniki analizy Ewelina Kozłowska, ekspert rankomat.pl, usługi stomatologiczne są w Polsce drogie, jeśli weźmiemy pod uwagę wysokość naszych zarobków. Dodatkowo na wzrost cen zabiegów dentystycznych w ostatnim czasie wpłynęła inflacja.

– Dlatego dla wielu osób możliwość zaoszczędzenia kilkunastu lub więcej procent na pakiecie kilku usług dentystycznych może być wystarczającym argumentem, by pojechać do innego, mniejszego miasta. Na taki krok w poszukiwaniu oszczędności decyduje się coraz więcej osób – mówi Ewelina Kozłowska.

Usługi stomatologa: ceny rosną w dużym tempie, publiczny dentysta niedostępny

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, w kwietniu 2024 r. za usługi dentystyczne trzeba było zapłacić o 9,2% więcej niż przed rokiem. To nic, bo w okresie marzec 2023 – kwiecień 2022 koszty wizyty u stomatologa poszły w górę o ponad 15%. Jeśli zestawimy ze sobą te dwie wartości, to okazuje się, że w ciągu dwóch ostatnich lat koszt zabiegów dentystycznych zdrożał o blisko jedną czwartą.

Dynamika wzrostu cen usług stomatologicznych jest zbliżona do wzrostu cen pozostałych usług medycznych (np. usługi lekarskie zdrożały w kwietniu w ujęciu rocznym o 9,7%).

Różnica jest w tym, że dostęp do publicznej opieki stomatologicznej jest ograniczony. Jak wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli w ostatniej dekadzie liczby gabinetów stomatologicznych, które decydują się na podpisanie umowy z publicznym płatnikiem spadła o 38%.

Refundowanie przez NFZ tylko niektórych zabiegów, długie kolejki oraz leczenie z użyciem materiałów gorszej jakości sprawia, że tylko niewielki odsetek Polaków decyduje się na korzystanie z publicznej stomatologii.Alternatywą jest wizyta w prywatnym gabinecie. I tu zaczyna się kręta droga przez duże różnice w cenach.

Ceny u stomatologa: wypełnienie ubytku w Warszawie 330 zł, w Ostrołęce 210 zł

Jak wynika z analizy ekspertów rankomat.pl koszt wypełnienia ubytku (z wykorzystaniem materiału światłoutwardzalnego za jedną ściankę zęba) to Polsce średnio od 200 do nawet 400 zł. W Warszawie ceny tego typu usługi zaczynają się od 330 zł. Zdecydowanie taniej za wypełnienie kompozytowe ubytku zapłacimy w Ostrołęce – 210 zł (aż 36% taniej) oraz w Grójcu czy Radomiu – 280 zł (18% taniej).

Pacjentom stomatologicznym z Krakowa opłaca się wybrać na plombowanie zęba do Tarnowa, gdzie w przypadku jednego ubytku cena to jedynie 200 zł – w porównaniu z ceną obowiązującą w stolicy Małopolski, która zaczyna się od 340 zł, to spora oszczędność.

Analogiczną kwotę zaoszczędzą mieszkańcy Poznania, podróżując do Kalisza. Konkurencyjne ceny wypełnienia ubytków obowiązują w Trójmieście – zaczynają się one już od 250 zł i trudno znaleźć tańszą ofertę w okolicznych miastach, niższa cena obowiązuje jedynie w Elblągu – tam ubytek można wypełnić o 50 zł taniej.

Cennik dentysty: ile kosztuje usunięcie zęba we Wrocławiu, a ile w Jeleniej Górze

Ceny nieskomplikowanego zabiegu ekstrakcji zęba w dużych aglomeracjach zaczynają się od 300-350 zł. W tym przypadku mieszkańcy Warszawy zaoszczędzą nawet 170 zł wybierając się do gabinetu stomatologicznego w Ostrołęce.

W Poznaniu usunięcie zęba to koszt co najmniej 300 zł. Taniej jest w niedalekim Gnieźnie, gdzie ekstrakcja kosztuje tylko 200 zł. W okolicach Wrocławia ceny są wyrównane. W stolicy województwa i w sąsiednich miejscowościach zaczynają się od 350 zł. Taniej jest jedynie w Jeleniej Górze – można zaoszczędzić 100 zł za usunięciu jednego zęba, czyli aż 40%.

Eksperci rankomat.pl sprawdzili również ceny podstawowego pakietu higienizacyjnego, w którego skład wchodzi scalling i piaskowanie zębów.

W przypadku tego zabiegu ceny są dość wyrównane – w dużych aglomeracjach to koszt pomiędzy 300 a 400 zł. Taniej wykonamy go w Opolu i Bielsku-Białej w cenie 200 zł, a także w Grójcu i Tarnowie, Wejherowie i Kaliszu w cenie 250 zł. To o 40% mniej niż w największych miastach.

Leczenie kanałowe: ceny u stomatologów to 840 zł w Krakowie i 600 zł w Zakopanem

Leczenie kanałowe pod mikroskopem to usługa wymagająca specjalistycznej wiedzy i narzędzi. Nie każdy gabinet stomatologiczny ma ją w ofercie, natomiast koszty tego typu zabiegów są zróżnicowane.

Eksperci rankomat.pl przeanalizowali ceny w najbardziej podstawowym wariancie, czyli leczenie zęba jednokanałowego pod mikroskopem. W przypadku bardziej skomplikowanych zabiegów na zębach z kilkoma kanałami, ceny proporcjonalnie rosną, więc w tym przypadku wybierając gabinet, w którym obowiązująniższe ceny, można zaoszczędzić nawet kilkaset złotych.

Mieszkańcy aglomeracji warszawskiej, w celu leczenia kanałowego, mogą rozważyć podróż do Radomia, gdzie leczenie zęba jednokanałowego pod mikroskopem można wykonać już za 600 zł. W Warszawie ceny takiego zabiegu zaczynają się od 800 zł, czyli są droższe o 33%. Mieszkańcy Krakowa, gdzie ceny tego typu usługi zaczynają się od 840 zł mogą wybrać się do Zakopanego, by zaoszczędzić 240 zł w podstawowym wariancie.

Jak widać z tego zestawienia poszukiwania tańszego gabinetu stomatologicznego ma uzasadnienie ekonomiczne. Kumulując kilka zabiegów i wybierając się w podróż do sąsiedniego miasta możemy zostawić w kieszeni – nawet po odliczeniu kosztów podróży – kilkaset złotych.

Dla przykładu mieszkaniec Warszawy, który chcę wymienić trzy plomby i wykonać zabieg piaskowania musi liczyć się z wydatkiem rzędu co najmniej 1,3 tys. zł. Wykonując te same zabieg w innym miejscu na Mazowszu zapłacić za ok. 1 tys. zł, czyli 24% mniej. Skala oszczędności będzie rosła wraz z ilością zabiegów stomatologicznych, które mamy do wykonania.

Taniej u stomatologa: polisa prywatnego leczenia lub zagraniczna turystyka medyczna

Jak doradza Ewelina Kozłowska, alternatywą dla NFZ oraz prywatnej opieki stomatologicznej może być wykupienie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego. Taka polisa powinna nie tylko ułatwić korzystanie z pomocy lekarzy różnych specjalizacji, ale również umożliwić leczenie stomatologiczne.

– Należy jednak pamiętać, że nie każda polisa zawiera tego typu usługi, dlatego należy zapoznać się z ofertami i wybrać pakiet dostosowany do indywidualnych potrzeb – przestrzega ekspertka.

Decydując się na zakup ubezpieczenie zdrowotnego warto zwrócić uwagę na jego zakres. Należy pamiętać, że polisa zapewnia szeroki dostęp do usług stomatologicznych.

Najczęstsze ograniczenia dotyczą implantologii i stomatologii estetycznej, gdzie w ramach ubezpieczenia możemy liczyć tylko na zniżki.

W niektórych produktach spotykane są także limity wartości zabiegów stomatologicznych, które może wykonać w ramach polisy w określony czasie, np. w ciągu jednego miesiąca.

Inna opcja – leczenie zagranicą.

Według danych Medicaltravelmarket.com Polska znajduje się w pierwszej dziesiątce najchętniej odwiedzanych państw szukających tańszych usług dentystycznych poza granicami swojego kraju. W rankingu konkurujemy z Czechami, wyżej uplasowały się Węgry, a na czele zestawienia znalazła się Hiszpania – w tym kraju najczęściej zęby leczą Brytyjczycy, Irlandczycy, Niemcy, a nawet Amerykanie.

Jak wynika z danych PwC, przed pandemią turystyka dentystyczna systematycznie zyskiwała popularność i rosła w tempie od 10 do 15 proc. r/r. Po chwilowym przestoju dynamika ta powraca na podobne tory.